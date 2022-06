Se debe a los feriados.

Ya trascurre el feriado extra largo que inicia este vienes y durará hasta el 20 de junio, muchos servicios públicos modifican su funcionamiento estos días de asueto en los que se recordará el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, respectivamente en nuestro calendario.

El Banco Central, que regula la actividad, ya informó que ambas jornadas son feriado bancario. Esto significa que las oficinas de atención al cliente estarán cerradas tanto el viernes como el lunes. En cambio, cómo suele ocurrir en este tipo de jornadas, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán abiertos. También se podrá retirar dinero en las cajas de los supermercados.

Así se desarrollarán las dos jornadas en las que no se podrán atender trámites en la banca pública o privada, pero sí podrá retirarse dinero en los cajeros automáticos. De todas formas, por tratarse de días feriados, las máquinas no serán recargadas con la misma frecuencia, por lo que se recomienda ir temprano para evitar encontrarse con expendedoras que no tengan más dinero.