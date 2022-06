Jurará este miércoles a su nuevo cargo.

Daniel Scioli asumirá, este miércoles a las 18 hs, como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas. El acto de jura lo encabezará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes oficiales, el ex embajador argentino en Brasil tendrá una agenda basada en ciencia y tecnología, educación, turismo, trabajo y desarrollo social. Además, la gestión que comandará el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires también estará vinculada con las pymes.

Iniciando su tarea en el nuevo cargo, el ex candidato a presidente de la Nación en 2015 trabajará en las economías regionales junto a los gobernadores. El objetivo será acrecentar las exportaciones y, a la vez, atraer inversiones. Según fuentes oficiales, esto último estará especialmente ligado a lo que respecta al litio, potasio y a la energía verde.

Si bien el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ofreció tanto a «seguir trabajando como hasta ahora» como a «mantener el vínculo», esas inversiones no serán buscadas únicamente con el principal socio comercial de Argentina.

Desde su retorno al país, Scioli ha mantenido distintas conversaciones con ministros del gabinete. Estuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el fin de acelerar la agenda legislativa de su ministerio, principalmente en relación con proyectos de leyes trabados.