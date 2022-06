Con 38 votos a favor, la senadora nacional del FDT-PJ, Anabel Fernández Sagasti, celebró la medida, sancionada por la Cámara de Diputados, y explicó que la propuesta fue elaborada sobre la base a una «preocupación urgente», por la cantidad de argentinos en edad de jubilación o prejubilación, sin los aportes necesarios para completar el proceso.

Se trata de regularizar los periodos de falta de cotización a la pensión hasta diciembre de 2008 inclusive con un método de pago escalonado que se deducirá del crédito pensional y que, según el número de años a pagar, será de 1, 30, 60 o 120 cotizaciones. .

Para el resto de 2022, cerca de 500.000 personas en edad de jubilación podrían incorporarse a la unidad de pago de la deuda previsional reglamentaria. Además, en 2023 serían elegibles otros 300.000. Se trata de personas que no pudieron incorporarse a moratorias de jubilación anteriores por las restricciones que acumularon desde 2016.

El plan de pago tiene una duración de dos años y puede ser prorrogado por el gobierno nacional. Tiene una visión de mediano plazo y la idea es “concientizar a todos sobre la seguridad social para que puedan planificar en el futuro cómo serán sus aportes cuando lleguen a la edad de jubilación. Estamos siguiendo la agenda de 800.000 familias esperando una respuesta urgente”. ,» él dijo.

El senador nacional analizó las diferentes crisis socioeconómicas y del mercado laboral que ha atravesado Argentina, principalmente desde la década de 1990, cuando los niveles de informalidad y desempleo eran enormes y explica la situación en la que se encuentran los argentinos que hoy no pueden jubilarse. “Estos trabajadores no es que no cotizaron porque no estaba en su voluntad cotizar al sistema de retiro. No aportaron porque sobrevivieron a las diversas crisis económicas que se dieron en la Argentina, como la hiperinflación de 1989, los picos de desempleo de los 90, 2001, ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Los vamos a dejar sin pensión, sin acceso a derechos?”, reflexionó.

Además, valoró la recuperación de la universalidad de la inclusión previsional como política de Estado, a diferencia de las políticas precarias en materia de cobertura durante el macrismo en su gestión.