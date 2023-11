Una diputada juró vestida de novia: «Me caso con la gente»

Ocurrió en Salta.

El pasado viernes, durante la jura de los nuevos diputados provinciales en Salta, una diputada juró a su nuevo cargo vestida de novia. «Me caso con la gente», afirmó al lucir su particular look.

Se trata de Griselda Galleguillos, quien se desempeñó anteriormente como concejal del departamento de Rosario de Lerma y el viernes asumió como diputada por el Frente Avancemos, una corriente aliada con La Libertad Avanza.

El motivo de la vestimenta, sin embargo, tenía detrás una dedicatoria muy especial: «Tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma. Don Flores, cuando yo había iniciado mi carrera política hace 10 años, me visitaba siempre en el Concejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y él en ese momento me decía ´cuando llegues a ser diputada ponete el anillo porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad, de nuestro Rosario de la Frontera».

«Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión», agregó la elegida tres veces como concejal de su pueblo.