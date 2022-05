Incrementa la materia prima y deben sostener el precio del pan.

Los panaderos no puede acceder todavía a la harina subsidiada de $1.300 que prometió Comercio Interior. Y la están pagando $2.100 a $2.200.

Walter Cirapu, Tesorero Asociación de Panaderos y Afines de Mendoza, mantuvo una entrevista con el programa «Amanecidos» por Radio Dos 101.9 y se refirió a la situación en la provincia. «Con el principal insumo que hemos tenido inconveniente en los últimos meses, es con el tema de la harina», resaltó.

El conflicto a nivel mundial, de la guerra entre Rusia y Ucrania, impactó en esta industria, «comenzó a subir el precio en Estados Unidos, y acá algunos molinos comenzaron a aumentar y a desabastecer. Hasta que hace unos días intervino el Gobierno», anunciando un subsidio que aún no llega.

Mientras la harina «sigue subiendo, tuvo una pequeña baja, pero tiene un valor $2200 la bolsa. Aunque salga un subsidio, no habrá ya mucha diferencia».

«Se había firmado un acuerdo con el Gobierno, de que el kilo de pan francés no superara los $270, siempre y cuando la harina estuviera subsidiada. Estamos cumpliendo con ese acuerdo, pero la harina sigue subiendo», alertó Walter.

Por otro lado aseguró, «hemos dado un plazo por esta semana. El problema es la suba de otros insumos, como margarina y grasa. El acumulado de lo que fue marza y abril es de un 25%, sumado a otros como el aceite y azúcar».

Pese a que los precios impuestos varían en comparación del Gran Mendoza y el Valle de Uco e incluso entre panaderías de los departamentos de la región, esto se relaciona con las condiciones de las panaderías, debido a que las que se encuentran habilitadas, «tenemos mucho control, inspecciones de higiene y seguridad, hay muchos costos aparte de los insumos».

«Estamos batallando con una clandestinidad de un 70%, los negocios tienen panaderías no registradas. Esa es nuestra lucha, tratamos de defender los derechos de los trabajadores de toda la provincia», explicó Cirapu.

«Nos obligan a tener un licenciado en higiene y seguridad, no es un costo menor. Hay un montón de partes que hay que cumplir, que los negocios no registrados no lo están cumpliendo», alertó.