La mujer ansía un pronto regreso a casa.

La pandemia muestra su peor cara en aspectos económicos, de salud y sociales. En medio de la difícil situación hay quienes también esperan un reencuentro al estar lejos de casa. El Valle de Uco, es uno de los lugares elegidos por gran cantidad de personas como una oferta laboral en una determinada temporada, así, llegó hasta el departamento de Tupungato Carolina Ávila, conocé su historia.

La mujer compartió su difícil experiencia en diálogo con Canal 8; “vine desde Concepción, Tucumán, con mis tres hijos a trabajar en la cosecha como todos los años, pero este año no pude volver como los años anteriores, que regreso en mayo”.

Como si su situación no fuera por demás compleja, aseguró que fue víctima de una estafa, “con el tema de la pandemia no hay micros larga distancia, pero hay micros particulares de un chico que viene de Jujuy que le compramos los boletos, pero nunca se realizó el viaje. Nunca me hizo el reintegro de la plata”.

Actualmente desempleada, se encuentra viviendo en el distrito de Cordón del Plata junto a sus tres hijos de 7, 4 y un años y 5 meses. “He tenido comunicación con Anses de Tupungato y me han ayudado mucho con mercadería y frazadas”, aseguró a pesar de que continúa necesitando colaboración para su día a día.

En cuanto a su búsqueda de retorno a Tucumán, “me he comunicado con gente cercana al intendente de Concepción, pero me dicen que no pueden hacer nada porque estoy en Mendoza”.

Con una esperanza puesta en el mes de octubre con el posible retorno de los colectivos de larga distancia, Carolina ansía un pronto regreso a casa y un reencuentro con su familia. Hasta entonces, necesita de la colaboración de la comunidad. Quienes deseen ayudar, pueden hacerlo con mercadería, ropa y colchones; 2622649131.