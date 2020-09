La campaña de Joe Biden lanza una herramienta en línea para impulsar el voto por correo. El equipo del candidato demócrata adelanta el lanzamiento de nuevas herramientas en su web oficial para facilitar el voto en ausencia. Se espera que en tiempos de pandemia, el método sea récord en todo el país

A raíz del coronavirus, uno de los grandes debates en Estados Unidos pasa por cómo votará la gente. Por miedo al contagio en los centros electorales, muchos decidirán hacerlo a través del voto por correo, pero el presidente Donald Trump ha hablado en contra de este sistema, asegurando que si miles de estadounidenses votan por correo, “estamos ante el mayor fraude electoral en la historia”.

Si bien es cierto que el voto masivo por correo podría traer complicaciones, como por ejemplo que difícilmente se terminen de contabilizar todos los votos el 3 de noviembre, y por ende los resultados se demoren, la mayor parte de las autoridades de votación estatales –entes no partidarios- reafirman que el proceso es seguro.

Algunos estados cambiaron para las pasadas primarias el sistema de votación, autorizando el voto por correo para toda la población, como en el caso de Nueva York. Florida lleva dos décadas trabajando bajo un sistema de múltiples opciones para votar: votación anticipada, donde 15 días antes abren los centros de votación para que los electores se acerquen en persona; votación tradicional el día de la elección; y votación ausente o por correo, donde todos los ciudadanos registrados para votar en este estado tienen derecho a solicitar la boleta en sus casas y enviarla por correo o acercarla en persona sin necesidad de justificar por qué prefirieron este método.

La opción por correo es muy popular en este estado. En 2016 un 30 por ciento del electorado ejerció su derecho al voto de esta manera. Post COVID, en las primarias y elecciones municipales de 2020, un 46 por ciento del padrón lo hizo de esta manera. En algunos condados, como en Hillsborough al centro del estado, el voto por correo superó el 50 por ciento.

Si bien el Presidente ha sido muy vocal en contra de esta modalidad, en Florida en particular su campaña no se está oponiendo abiertamente al voto por correo –quizás por la tradición en el estado-. De hecho el propio Donald Trump, cuya residencia legal es en West Palm Beach, Florida, y la primera dama, Melania Trump, solicitaron votación ausente por correo en las pasadas primarias. Pero quienes más están empujando por esta modalidad de voto son los demócratas, en Florida y en todo el país.

Hoy, la campaña Biden para Presidente y el Comité Nacional Demócrata (DNC por sus siglas en inglés) han anunciado nuevas funciones de la página VoyaVotar.com, y han elegido a Infobae para informar al respecto en Florida.

VoyaVotar.com es la página oficial en español de participación electoral del DNC. A partir de hoy, los electores que así lo deseen podrán entrar a este sitio a solicitar su boleta por correo, además de poder buscar información sobre el proceso de votación con datos de cada estado en particular. Hay cuatro opciones en la página:

-Solicitar una boleta en línea, que lleva directo al elector a la página oficial del departamento de elecciones de su estado -Solicitar una boleta por correo electrónico, donde el elector completa directamente en la página VoyaVotar.com el formulario de solicitud de boleta de votación por correo, y el formulario se envía digitalmente al departamento de elecciones de estado. -Imprimir y enviar una solicitud, donde el elector selecciona el formulario de su estado, lo completa, lo imprime y lo manda por correo a las autoridades electorales locales. -Solicitar un sobre pre-pagado para devolver la solicitud, donde el elector completa el formulario en línea. Luego recibirá por correo ese formulario listo para firmarlo e introducirlo en el sobre pre-pagado con la dirección de la autoridad electoral local para enviarlo.

“Independientemente de cómo el elector decida emitir su voto, la página web actualizada de VoyaVotar.com facilita que los estadounidenses ejerzan su derecho a participar en nuestra democracia y garantizar que su voz sea escuchada en esta elección crítica”, decía Tom Pérez, Presidente del DNC.

Más allá de esta herramienta, los electores en Florida pueden ya solicitar su boleta por correo ingresando a la página estatal dos.myflorida.com y completar el formulario oficial que debe ser entregado a las autoridades locales de elección antes del 24 de octubre. Luego, recibirán la boleta en su casa, que tras completarla pueden mandarla por correo o acercarla en persona a un centro de votación. El estado de Florida se compromete a aceptar y contar todos los votos por correo que sean emitidos antes del 3 de noviembre.

Fuente: Infobae.