Argentina conquistó este domingo 18 la Copa del Mundo Qatar 2022, y suma así la tercera en su historia. Luego del histórico partido frente a Francia que se definió en penales.

“Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta”, dijo después de la final, a TyC Sports. “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas”, expresó Messi, que también fue premiado con el Balón de Oro por la FIFA.

La final de Qatar 2022,el partido entre Argentina y Francia ha sido considerado por muchos comentaristas deportivos, como uno de los mejores de los últimos tiempos.

Messi es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y actualmente juega para el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG).

A lo largo de su carrera ha ganado decenas de trofeos, entre ellos siete veces la Copa del Rey, 10 títulos de La Liga y cuatro Champions de la UEFA con su anterior club, el FC Barcelona. En 2021, ganó con la Selección la Copa América.

Pocos días antes del inicio de Qatar 2022, Messi ya señalaba que sería Dios el que decidiría quién ganaría el torneo.

“Simplemente siempre pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó, tanto en lo futbolístico como en mi vida”, en una entrevista publicada por el Diario Olé.

Cuatro años atrás, entrevistado por el periodista deportivo Sebastián Vignolo, sobre su talento futbolístico, Messi aseguró: “ya era así de chico, no hice nada… Fue Dios quien me hizo jugar así, me dio ese don, obviamente”.

“Me eligió a mí, y yo después hice todo lo posible para intentar superarme y poder triunfar, pero sin la ayuda de Él no habría llegado a ningún lado”, señaló.