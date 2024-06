Se reunieron ayer.

Autoridades del gobierno mendocino se reunieron con representantes de los gremios de AMPROS, SUTE y ATE para negociar nuevas ofertas salariales.

La propuesta salarial del Gobierno de Mendoza para el tercer trimestre del año, que se suma a lo ya percibido durante junio 2024, consiste en 5% de incremento para cada uno de los meses de julio, agosto y setiembre.

Cabe recordar que, en la última negociación, el Gobierno provincial ofreció dos propuestas y 16 sectores gremiales aceptaron el ofrecimiento salarial. Cuatro de ellos, suscribieron la alternativa 1, es decir: 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024, junto con sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En cambio, para los agentes que superaran ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables alcanzan a $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

Mientras que la segunda alternativa ofrecida por el gobierno fue aceptada por 12 sectores y contempla: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.