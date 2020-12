La respuesta llegará el próximo viernes, los sindicatos darán a conocer si aceptan o no la oferta oficial, que consiste en un aumento del 20% en tres tramos y 12 cuotas de una suma no remunerativa y no bonificable.

Se espera que el próximo viernes 18, se pueda conocer la respuesta tras la propuesta del Gobierno. El Frente de Unidad Estatal decidirá sobre la oferta salarial que realizó el gobierno de Rodolfo Suarez.

Víctor Ibáñez reiteró que «es la única propuesta” que realizará el Ejecutivo provincial. En la administración de Suarez apuntan a convencer a los estatales a través del “criterio de solidaridad”.

“Los sueldos más bajos terminarán aumentando poco más del 35% y los más altos entre el 25% y el 29%. No podemos más que esto, no sabemos que pasará con la pandemia”, indicó el funcionario.

Así, la propuesta del Ejecutivo se basa en un 20% en tres tramos, más 12 cuotas de sumas fijas no remunerativas ni bonificables que suman un total de $54 mil.

El ministro de Gobierno, aseguró, “este piso lo garantizamos y después nos reuniremos en marzo y noviembre para ir evaluando”.