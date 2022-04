La medida comenzó desde las 00 de este martes.

Aunque al principio trascendió la medida de fuerza se había suspendido, ahora avisaron que comenzará a las 0 de este martes. Afecta al servicio urbano y de larga distancia en casi todo el país.

En la provincia de Mendoza, el gremio más fuerte, Sipemon, no adhiere a la medida. Aunque UTA tiene presencia en la empresa Sociedad de Transporte Mendoza (STM), que tiene los recorridos del viejo Trole (Grupo 100) y el Metrotranvía. Aunque si se vería reducida la llegada de colectivos de larga distancia que provengan de diferentes puntos del país.

Aunque en un principio se había confirmado la suspensión del paro, desde el sindicato avisaron que no suspenderán la medida hasta que no estén las actas firmadas y reciban la notificación desde Trabajo. Delegados del gremio debatieron este lunes por la noche si acataban o no la resolución. Finalmente, informaron que no recibieron la notificación desde Nación, por lo que el paro se lleva adelante.

La medida de fuerza podría levantarse a partir del mediodía del martes, cuando lleguen las actas.