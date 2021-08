Choferes de larga distancia iniciaron un paro que se extenderá hasta el lunes debido a un reclamo salarial que no ha encontrado solución y en donde el Ministerio de Trabajo no descartó establecer la conciliación obligatoria. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguraron que hay trabajadores a los que no aún se les debe el aguinaldo.

En Mendoza, se recomienda a pasajeros que hayan adquirido sus pasajes para este fin de semana, incluyendo el próximo lunes, consultar con las empresas correspondientes ante eventuales modificaciones en los trayectos.

UTA denunció, a través de un comunicado, que “principalmente a que muchas empresas del sector no han pagado salarios, deben sueldos y aguinaldos”, además expresó un retraso en las negociaciones salariales.

Desde el gremio, que conduce Roberto Fernández, apuntaron contra los empresarios del transporte de pasajeros ante la “total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores, y a pretender negociar condiciones de trabajo a cambio de los salarios“.



Asimismo, acusaron a los dueños de las líneas de larga distancia por actuar “sin el menor sentido de sensibilidad hacia los trabajadores, que vienen poniéndole el cuerpo al sector de larga distancia para mantener la actividad en el sistema“, en el marco de la pandemia de coronavirus.



Desde el Ministerio de Trabajo comentaron que se hicieron gestiones entre ambas partes buscando destrabar el conflicto y no descartaron dictar la conciliación obligatoria.



“No vamos a permitir que nos precaricen las condiciones laborales de los compañeros representados, como prenda de cambio ante un justo pedido de aumento salarial“, remarcaron desde la UTA y denunciaron que “la gran mayoría de las empresas del sector mantiene impagos los salarios o viene llevando a cabo un mecanismo de pagos parciales“.



“Adeudan salarios, aguinaldos, sumas no remuneratorias acordadas, Decreto 14/2020, viáticos, etcétera“, detallaron.