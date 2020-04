El colapso de los bancos nos ha superado.

Una imagen que se replico en todo el pais, en algunos casos, de modo escandaloso. Valle de Uco fue un ejemplo.

Numerosos infectólogos alertan sobre la «rotura de la cuarentena» que se ha vivido en el primer día de atención especial de las entidades bancarias.

“Esto inexorablemente iba a pasar y, si no se ordenan los pagos, va a seguir pasando si la gente no asume con responsabilidad que el que tiene una tarjeta de débito vaya al cajero automático”, aseguró hoy Sergio Palazzo, titular de La Bancaria.

“La crisis no es excusa para la mala planificación. Los mayores de 65 son población de riesgo: si hay algo que no deben hacer es colas interminables fuera de casa. Hay mucho que no sabemos en esta crisis, pero lo que se puede gestionar se debe gestionar y coordinar mejor”, dijo Alfonso Prat Gay

Las claves fueron, la evidente necesidad de efectivo de una gran parte de la población, la clara desinformación –sobre todo- de los mayores, y evidentemente, una absoluta descoordinación entre Banco Central, bancos y ANSES.

Los titulares de cada porción de esta torta, se culpan unos a otros. Pero, nadie “le pone el cascabel al gato” Es necesario reorganizar el tema.

Esta mañana, ante el evidente colapso, el Banco Central emitió esta mañana una circular (COMUNICACIÓN “A” 6951) en la que ordenó “Las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas los días 4 y 5 de abril de 2020 para la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otro ente administrador de pagos, durante la jornada habitual de atención al público, según la jurisdicción de que se trate.”

Y es que, se habían juntado desde los jubilados que no tienen tarjeta con los que sí tienen, pero no entendieron, los beneficiarios de AUH o similares, los que tenían que cobrar en marzo –pero en días posteriores al inicio de la cuarentena-; y los que no entendieron nada de nada, y fueron por si podían.

Entonces, como dice el título, pasemos en limpio:

PUEDEN IR AL BANCO:

Sábado 4, domingo 5, lunes 6, martes7 y miércoles 8 los bancos estarán abiertos de 8 a 13 en Valle de Uco.

Pueden ir a cobrar solamente Jubilados y pensionados que NO TENGAN TARJETA .

. Jubilados y pensionados que no pudieron cobrar en marzo , porque su fecha de cobro los tomo después del inicio de la cuarentena.

, porque su fecha de cobro los tomo después del inicio de la cuarentena. Beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda del ANSES, que NO TENGAN TARJETA .

de prestaciones, planes o programas de ayuda del ANSES, que . jueves 9 y viernes 10 son feriados.

NO DEBEN IR AL BANCO:

Jubilados y pensionados que SI TIENEN TARJETA : El calendario de pagos de abril se mantiene como estaba establecido, el cual arranca el miércoles 8. Ese día se pagará a quienes tienen DNI con terminación en 0.

: El calendario de pagos de abril se mantiene como estaba establecido, el cual arranca el miércoles 8. Ese día se pagará a quienes tienen DNI con terminación en 0. AUH y AUE que SI TIENEN TARJETA

ATENCION: AUH y AUE

Los titulares cuyos documentos de identidad terminen en 0, 1, 2 y 3 tienen el dinero acreditado en sus cuentas este viernes 3.

A partir del sábado 4 y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento y que TENGAN TARJETA) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días.

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las sucursales bancarias sábado y domingo.

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las sucursales bancarias el lunes 6.

Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 podrán hacerlo el martes 7 en los bancos

Las personas que SI TIENEN TARJETA, y necesiten efectivo, ademas de los cajeros automaticos, pueden recurrir a cualquier comercio con punto de extraccion (Por ej. los supermercados)

Respecto del bono de $10.000 del IFE

Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar percibirán de manera automática el cobro del bono de $10.000 pesos de ANSES en los días 3, 6 y 7 de abril sin realizar ningún tipo de trámite adicional.

El otro grupo de beneficiarios del bono de Anses que son los monotributistas clase A y B, trabajadores informales, becas Progresar y personas sin empleo formal deberán esperar la confirmación por parte de Anses para verificar si cumplen con los requisitos del pago del bono.

Una vez que se haga la confirmación, recibirán una notificación por parte de Anses en sus correos electrónicos o via SMS informando la fecha de pago para que puedan retirar el dinero del cajero automático.

Fuente: BCRA