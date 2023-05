Paso Cristo Redentor: preparan un plan de contingencia para habilitar el tránsito

El paso Cristo Redentor, continúa cerrado, las autoridades preparan un plan de contingencias para habilitar el tránsito, y buscan reforzar el personal para que el trámite aduanero sea lo más ágil posible. Luego de cinco días de intransitabilidad, este viernes en horas del mediodía podría habilitarse el Paso Cristo Redentor.

Para la reapertura del paso internacional, ambas coordinaciones, tanto la argentina como la chilena, están preparando un plan de contingencia para que el retorno sea lo más expedito posible. En Los Libertadores se reforzará el personal para trámites migratorio, y se habilitarán más cabinas.

Desde el organismo, explicaron que el plan incluirá unas 15 cabinas, algo similar a lo que se hace para retornos masivos. En cuanto el lado argentino, confirmaron que de los 1.500 camiones que aguardan en Uspallata por cruzar hacia el vecino país, 500 ya están en condiciones de hacerlo porque se aceleró el proceso de papeleo.

Según inidcó Daniel Galdeano, coordinador del Paso Cristo Redentor, “se estima que la reapertura podría ser una ventana de no más de 10 horas, ya que está previsto el ingreso de un nuevo frente frío”.

A pesar de los operativos que se pueden armar, ambas coordinaciones prefieren no anticiparse y aguardar lo que ocurra en las próximas horas. “La prioridad es resguardar la vida de las personas”, aseguraron.

Hay más de 40 personas que se encuentran esperando en la terminal de ómnibus, y más de 100 familias en Uspallata, además, cansados y preocupados por la situación, manifestaron estar ansiosos y cansados.

“Realmente lo que pasó no se lo deseamos a nadie. Vine a disfrutar de las Termas de Cacheuta por unos días y cuando quise retornar me encontré con el Paso cerrado. Acá, en Uspallata, la gente está cansada. Hay muchos adultos mayores y niños que no pueden seguir acá. Han sido días complicados”, contó una mujer, residente de Santiago de Chile.

La mujer expresó, que sumado a la gravedad de la situación tienen que soportar que los comerciantes, se hayan aprovechado de la situación y aumenten los precios. Además, contó que es obligatorio retornar con cadenas, y estas se están vendiendo entre $55 mil y $60 mil.