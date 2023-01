En total habrá 18 puntos de control, la medida es para acortar la espera. El paso internacional Los Libertadores fue un problema para miles de personas, debido a las largas filas de vehículos y extensas esperas en alta montaña. Las autoridades trasandinas anunciaron que las nuevas cabinas, comenzará a regir este sábado.

La situación mejoró desde el pasado miércoles, debido a la apertura de más bocas de atención en la aduana trasandina.

Desde este sábado y domingo, de 10 cabinas habilitadas se pasará a 18. Según la información oficial, 15 funcionarán en el sector interno del complejo Los Libertadores, y el resto estarán en el patio mixto.

Se implementará todos los viernes, sábados y domingos. De lunes a jueves, la atención se realizará en 13 cabinas, diez destinadas a autos particulares y el resto a colectivos.

Cristián Aravena, delegado Provincial de Los Andes explicó: “Debemos entregar el 100% de nuestros esfuerzos para realizar los controles y mantener la calidad de éstos, lo que ha permitido dar seguridad a Chile protegiendo nuestras fronteras, exportaciones y las condiciones fitosanitarias”. También agregó que estas acciones ayudarán a mejorar el panorama: “debemos cuidar la seguridad nacional y también el turismo, por lo que estas medidas cubrirán ambas necesidades””.

La decisión fue tomada en conjunto entre la Delegación Provincial de Los Andes, la Unidad de Pasos Fronterizos junto con los servicios contralores de la PDI, SAG y Aduanas.

Destacaron que es “muy importante que los viajantes circulen con toda la documentación pertinente”.

“Una manera de ahorrar tiempo en la realización de los trámites en la frontera es descargando los formularios antes de llegar a la ventanilla de atención”, especificaron.

La Cónsul adjunta de Chile en Mendoza, Francisca Rivera Pérez, aseguró que en Chile, a diferencia de la Argentina, los controles son mucho más rigurosos. «Son auto por auto, y para evitar las demoras es necesario que no lleven cosas indebidas” explicó.

Rivera Pérez agregó que no se puede cruzar carnes crudas ni envasadas al vacío, frutas, verduras y lácteos. «Cada pasajero puede llevar hasta tres celulares, alimentos no perecederos y no más de 10.000 dólares salvo que sea declarado» destacó.