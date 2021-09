El economista José Vargas, dio detalles en “A Media Mañana”.

El domingo pasado se desarrollaron las elecciones PASO, en la previa y posterior a conocer los resultados, la mirada está puesta en la economía, qué pasará a corte y largo plazo en la espera de las elecciones generales de noviembre.

José Vargas es economista y director de una consultora en la provincia de Mendoza, dialogó con Canal 8 y explicó “probablemente venga un poco más de gasto público, ya que el gobierno tendrá que incentivar las medidas para buscar el voto del electorado”.

Mirando a largo plazo, “no creo que hayan grandes cambios de rumbos de acá a fin de año, no es mucho el tiempo de queda hasta la próxima elección”.

En detalle explicó, “el gobierno no tiene otra alternativa que incentivar el gasto público vía emisión monetaria y eso es un problema porque a partir de fin de año va a venir un ajuste que si no lo hace el gobierno lo hará el mercado. Puede llegar a ser un ajuste crudo y hasta salvaje, me refiero a ajustes muy fuertes de combustibles, de precios del tipo de cambio y automáticamente en el bolsillo por más reacomodamiento de salarios que se estén dando”.

“Las medidas económicas hay que pensarlas a mediano y largo plazo. Argentina no puede solucionar sus problemas a corto plazo, estamos en una trampa de la que no podemos salir, sea cual sea el gobierno”.

El especialista además brindó algunas recomendaciones a los ciudadanos, “se debe pensar muy bien el nivel de gastos que tiene, ser muy inteligente para evaluar sus recursos para saber dónde ubicar el dinero. Si tiene ahorros, debe saber dónde ubicarlos para no estar en riesgo”.

“Uno piensa que una crisis como la que hemos tenido antes no se deba dar, pero si habrá ajustes”, admitió.

Tras las PASO, “la semana comenzó con euforia en los mercados, al gobierno le quedan dos años de mandatos y deberá realizar ajustes”, resaltó.

En relación a las posibles medidas, “probamente se apostará y serán muchos más programas para incentivar el consumo de electrodomésticos, con bienes durables, seguir incentivando eso. Además con el sector de la construcción, muy tomador de mano de obra”.