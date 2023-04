PASO: La UCR de Tunuyán inauguró el nuevo Comité y habló Luis López

Este viernes, el bloque de Cambia Mendoza de Tunuyán, inauguró “nueva casa” en la calle Chile. El espacio, se transformará en el Comité, con una agenda cargada de actividades durante todo el mes de abril, debido a la precandidatura de Luis López a intendente de la comuna.

“Tenemos una oportunidad, un gran desafío. Tenemos un gran equipo, con gente que trabaja desde hace años, y con ideas nuevas”, anunció el Dr. Luis López a todo el público que asistió. En la inauguración, se acercaron militantes de todas las edades, y referentes de cada distrito del departamento. Durante la apertura, los candidatos a concejales explicaron las ideas, proyectos y acciones que guían al equipo.

El precandidato a intendente del radicalismo, explicó situaciones puntuales de Tunuyán: “Recorremos distritos, y preguntamos los problemas de cada zona. Sabemos lo que pasa en los distritos, en los lugares alejados. Salís un poco del centro de Tunuyán y es muy preocupante la situación, hay zonas prácticamente sin servicios”

“En una parte de Villa Seca no tiene agua, increíble pero así es. Y en otra parte de Vista Flores, una zona del centro, no tienen gas. Y les han prometido hacer una acequia, nos dijeron que desde el municipio les han prometido una acequia. Por eso decimos, las trasformaciones las haremos nosotros, y cubriremos necesidades básicas que en el año 2023, los vecinos de Tunuyán no tienen” agregó López.

Verónica Atencio, quien es encargada de coordinar los 15 centros de salud de Tunuyán, explicó que “trabajar en equipo es la base para dar respuestas a los tunuyaninos, así como lo hicimos para la pandemia”, y pidió acompañamiento de los radicales: “tengamos ese empuje que tuvo Ricardo Alfonsín cuando recuperó nuestra democracia. El mismo empuje para recuperar Tunuyán”.

Mientras tanto, “Nano” Quinteros, agradeció que el partido municipal pueda ser parte del equipo de Cambia Mendoza. “Vengo de una familia de trabajadores, comerciantes del departamento, y todos nos hemos visto afectado por la crisis y la inflación que nos golpea” apuntó el precandidato a concejal.

“Queremos realmente un cambio para Tunuyán, genuino. No estamos en contra de las ciclovías, y las plazas”, expresó Vanina Borcia, y amplió “es increíble que muchísimos de nuestros vecinos, aun no tengan cloacas, ni gas, ni agua”.

Gastón Martín, veterinario del departamento, quien encabeza la lista de concejales en el bloque, explicó “no estamos solos. Teniendo presente la militancia creceremos. Y ese es el corazón, que nos ayudará a generar los cambios que se necesitan en Tunuyán”.