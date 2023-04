Patricia Bullrich rechazó la “teoría conspirativa” del ministro de Axel Kicillof y reclamó por la crisis de inseguridad

Continúa el escándalo por la violenta agresión que sufrió Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en una protesta de un grupo de colectiveros por el asesinato de un chofer en La Matanza. A través de Twitter, Patricia Bulrrich repudió el ataque a Berni: “No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas» enfatizó.

«La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad, y no solo cuando conviene” sentenció.

La titular de Pro y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, aseguró este martes, que el ministro de Seguridad bonaerense debería asumir la responsabilidad por la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en lugar de apelar a “teorías conspirativas”. Rechazó los dichos del funcionario de Axel Kicillof, quien aseguró que fue víctima de una “emboscada”.

“Conmigo no, Berni”, respondió Bullrich. “La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, es la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada”, remarcó la exministra de Seguridad, quien prefirió no darle mayor relevancia a las acusaciones de Berni.

Desde el partido de Bullrich, consideraron “absurdo” que Berni haya acusado a la titular de Pro, de fogonear la golpiza que sufrió cuando intentaba intervenir en la protesta de un grupo de choferes de colectivo por el asesinato de su colega Daniel Barrientos, en La Matanza. Por el contrario, destacan la actuación de los efectivos Policía de la Ciudad, que rescataron a Berni cerca del cruce entre las Avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que conduce Eugenio Burzaco, se expresaron en un sentido similar, indicando que el ministro no comunicó su llegada a las autoridades porteñas.

Además, insisten en que el kirchnerismo, debe hacerse cargo de la crisis por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Destacan la actuación de los efectivos Policía de la Ciudad, que rescataron a Berni cerca del cruce entre las Avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi. Notan a los altos funcionarios del Gobierno y de la provincia disociados de la situación económica y social en el territorio.

Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos en Buenos Aires, reclamó que Kicillof se “haga cargo” de la provincia. “El silencio de Kicillof nos aturde. Lo que está pasando ahora es el abandono total y absoluto del Estado”, resaltó el exvicejefe porteño.

Santilli, puso el foco en Kicillof, su posible rival en las próximas elecciones, en caso de que supere la interna de Juntos. Según Santilli, el gobernador bonaerense debe “dar la cara” y “sacar las fuerzas a las calles”. Dijo que la situación “no aguanta” hasta diciembre. “Siempre que hay hartazgo y la gente le da una señal al sistema político, surgen teorías conspirativas. No hay lugar para eso”, sostuvo.

Los obispos de San Justo, Eduardo García y Jorge Torres Carbonell de Laferrere, dos diócesis en el corazón de La Matanza, repudiaron el ataque a Berni, y denunciaron que los vecinos viven “en territorio liberado o negociado”, al expresar su fuerte dolor y preocupación por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos y exigieron un refuerzo de la presencia policial en la convulsionada zona del oeste del conurbano.

Los representantes de la Iglesia reclamaron “respuestas visibles que cuiden la vida de nuestro pueblo, de otro modo estamos corriendo el riesgo de ser una sociedad que empiece a hacer justicia por su propia mano y eso es algo que no queremos, porque la injusticia y la violencia que generarían serían aún más grandes”.

Luego de expresar su acompañamiento a la familia de Daniel Barrientos, y a las de tantas otras víctimas, pidieron que se trabaje “por una sociedad en paz, lo que solo se logrará con la base de una justicia verdadera y de un compromiso auténtico de aquellos que asumieron la responsabilidad de cuidar la vida de los ciudadanos”, en relación a la dirigencia política.

Los obispos expresaron, también, su repudio a los hechos de violencia que derivaron en la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y recordaron que “la violencia solo engendra más violencia”.