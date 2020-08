Debe someterse a una intervención de urgencia.

Paula Carasco tiene 24 años y padece síndrome de Wolff-Parkinson-White, se trata de una afección en la cual existe una ruta eléctrica adicional del corazón que lleva a períodos de frecuencia cardíaca rápida, es decir, taquicardia.

La joven debe enfrentar una “Ablación” en su corazón, el proceso de intervención quirúrgica tiene un valor total de $150.000, lo cual deberá pagar en su totalidad debido a que su obra social no cubre ningún gasto. La situación en el ámbito de la salud, que ha llevado a la postergación de diversas intervenciones, se convierte en una bomba de tiempo para Paula, que espera por recuperar su calidad de vida y necesita la ayuda de la comunidad.

Las complicaciones en su salud, que fueron detectadas en su niñez, alteran la cotidianeidad de la joven que actualmente se encuentra transitando la última etapa de su carrera de periodismo. Pese a que actualmente reside en el departamento de Maipú por sus estudios, guarda especial cercanía en el Valle de Uco y planea desarrollar su futura carrera profesional en la región.

“Las arritmias me las detectaron en un control a los 7 años después de que me dio varicela. En un electrocardiograma salió una pequeña falla en los latidos del corazón y ahí comencé con los controles. Al principio no tenía síntomas, pero ya como a los 13 años me mareaba y me desmayaba en el colegio y no sabían la razón. Ahí empecé con controles mucho más seguido, ecocardiogramas, electros, ergometrías, y un continuo seguimiento de la presión”, comentó en diálogo con 8 Digital.

Hace poco más de un año Paula debió ser sometida a una operación, la cual no tuvo un resultado exitoso y su salud presentó complicaciones nuevamente. “Luego de esa operación no quedé muy bien, sino que los síntomas empeoraron. Me da taquicardia muy seguido y eso afecta mi día a día porque no sé en qué momento me pueden dar, presento mucho dolor en el pecho y falta de aire” relató.

Actualmente familiares y amigos de Paula, en medio del complicado contexto económico generalizado, se encuentran realizando diversas rifas para recaudar fondos y hacer frente a los gastos de la operación y estudios previos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 2622417595.