Los inconvenientes al horario de realizar compras online continúan siendo uno de los reclamos que más se reciben en las oficinas de Defensa del Consumidor en Tunuyán.

¿Qué pasa cuando compras y el producto nunca llega a tus manos?

Graciela Fuentes, Directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Tunuyán explicó al Móvil de Canal 8 cómo se actúa cuando esta situación se presenta en relación a una empresa nacional o internacional, a un comercio local o bien con un vendedor informal.

Al respecto comentó: “Con las empresas nacionales, los reclamos que recibimos son sobre servicios o productos que se solicitan por la teléfono o web y no llegan al domicilio. El vecino se tiene que acercar a nuestras oficinas, explicarnos y le tomamos la denuncia. Luego notificamos a la empresa y el producto tiene que llegar sí o sí o en caso contrario devolver el dinero”.

Es importante destacar que generalmente estas empresas tienen un estudio de abogados en la provincia y ante ellos se hacen las presentaciones. Frente a ellos, los representantes de las oficinas de defensa del consumidor deben defender al vecino.

Respecto a la resolución de los casos remarcó: “El consumidor tiene tres opciones, la anulación de la compra, la devolución del dinero o la entrega del producto. Desde nuestra oficina hemos resuelto muchísimos casos”

Si se tratase de un comercio local: “En estos casos la compra casi siempre es presencial. Si el producto llega fallado, pueden reclamarlo por la garantía y deben otorgarle uno nuevo”.

Cuando la situación se traslada a vendedores informales, por ejemplo quienes publican sus productos en redes sociales dijó: “Esos casos son de difícil resolución, pero no imposibles. En casos que se ofrezcan productos, se paguen y no lleguen al domicilio. Le podemos tomar la denuncia, aunque quien se lo haya vendido no esté registrado, por lo tanto se toma como una presunción de delito”

Según el Art. 151 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240; establece que si del sumario surgiere la eventual comisión de un delito, se reunirán las actuaciones al Juez competente. Art. 329 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, dispone que tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio.

Fuentes destacó: “Es decir, nosotros podemos llevar a la fiscalía el expediente por una presunción de delito”.

Para realizar un reclamo o denuncia, se debe realizar de manera de presencial y presentar fotocopia del D.N.I del consumidor y todo comprobante que avale la compra, recibos, ticket, comprobantes de depósitos, etc. Las oficinas en Tunuyán se encuentran en calle Alem 785.