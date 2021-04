El concejal dialogó con Canal 8.

El concejal por el PJ en San Carlos, Pedro Fernández, dialogó sobre la situación del departamento en relación a la política y la salud. En comunicación con «A Media Mañana», manifestó que «San Carlos está devastado, no hay obra pública hace más de un año, lo único que se hacen son ciclovías».

En ese sentido, además brindó detalles de las obras, «ni siquiera se han reparado los cordones, para que no se caigan los ciclistas a las acequias. El otro día en las redes sociales hubo mucha discusión, porque no se hace un asfalto nuevo, sino que se le quita metros a la calle para hacer un ciclovía. Venían pintando y esquivando los pozos».

En el mismo sentido, volvió a asegurar que «la obra pública está parada, hay muchos reclamos, por limpieza de cunetas, alumbrado público». Asegura que los mismo vecinos son los encargados de realizar la limpieza que le corresponde al municipio, «los vecinos del Barrio San Cayetano en La Consulta, se tuvieron que meter a las acequias para limpiarlas, para sacar el barro podrido».

El concejal comentó que elevó en el HCD un proyecto destinado a reforzar el sistema de salud local, debido al crecimiento de contagios, aunque los controles desde la comuna no estarían colaborando a disminuir los controles.

En ese sentido y en cuanto al manejo de la pandemia por parte del municipio, «en la noche no se ponen los controles que se tienen que poner, hay lugares que no cumplen con el distanciamiento y las medidas que tiene que cumplir, ni la cantidad de personas, la gente me lo denuncia en las calles», aseguró Fernández.