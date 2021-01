Además es madre de tres hijos con edad escolar.

El pasado 23 de diciembre el fuerte temporal que golpeo fuerte al Valle de Uco, le derrumbó la casa a Laura, una joven madre de tres hijos.

Laura junto a sus tres hijos, se propuso salir adelante y es por eso que se dedicó por completo a su trabajo (modista y artesana) para poder recaudar fondos y así poder levantar nuevamente su casa, ubicada en Callejón Santillán, de Tunuyán.

“En un primer momento pedí ayuda en acción social que me ayudaron con algunos materiales, pero realmente no quiero ni pretendo que me den todo”, comentó Laura al Móvil de Canal 8.

Además dijo: “El año pasado trabajé mucho con mis artesanías y ahora estoy totalmente abocada a esto porque me propuse trabajar lo que más pueda así junto el dinero para volver a parar mi casa”.

“Soy madre de tres hijos en edad escolar y agradezco mucho que se pueda difundir el trabajo que hago, porque todo es con la finalidad de juntar dinero y poder levantar mi hogar y el de mis hijos”, finalizó Laura.

Los interesados en conocer el trabajo que realiza Laura, se pueden comunicar al número 2622 303530.