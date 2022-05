Los donantes deben asistir al Centro Regional de Hemoterapia, de Ciudad, en cualquier horario.

Piden dadores de sangre de cualquier grupo para la ex Reina Giuliana Lucoski. Si bien el mensaje no aclara cuántos dadores serán necesarios, sí detalla los requisitos para presentarse.

Tras superar “una intervención neuroquirúrgica para drenar hematoma” anoche, según comunicó el hospital Central, donde está internada Giuliana Lucoski, ahora se difundió el pedido de dadores de sangre de cualquier grupo y tipo sanguíneo para la Reina Nacional de la Vendimia de mandato cumplido.

La ex reina de la Vendimia Giuliana Lucoski continúa internada grave y con pronóstico reservadoLa solicitud se viralizó rápidamente por las redes sociales, en donde cientos de mendocinos se sumaron a la difusión. La misma detalla que para donar es necesario asistir en cualquier horario al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calle Montecaseros al 1020, de Ciudad.

Si bien el mensaje no aclara cuántos dadores serán necesarios, sí detalla los requisitos para presentarse, como presentarse con DNI, pesar más de 50 kg., estar en buenas condiciones de salud al momento de donar, no haber recibido nunca una droga prohibida intravenosa, no tener tatuajes ni alergias graves, entre otras.

También, para quienes estén interesados en ayudar y donar sangre, se habilitó el número de teléfono 4200600, Interno 501. Ese contacto, detalla la difusión, “es sobre todo para saber si sigue faltando sangre”.

Mientras tanto, Giuliana continúa internada en el hospital Central con asistencia respiratoria, de acuerdo al último parte médico que se conoció pasada las 8:30. Además de la intervención que le realizaron los médicos anoche, siempre de acuerdo a la información suministrada por el hospital Central, “continúa con cuidados intensivos. Su estado es grave y pronóstico reservado”.