Así lo aseguró su familia.

A un mes de la desaparición de Honoria del Carmen Jorge de 87 años, continúa la búsqueda, y su familia realizó un pedido especial.

Yanina, nieta de Nori, ha sido por estos días el nexo con los medios para conocer cómo avanzan las tareas para dar con el paradero de su abuela. La mujer fue vista por última vez el pasado 6 de mayo en horas de la siesta. Desde entonces, perdieron su rastro.

En comunicación con 8 DIGITAL, Yanina contó, «se ha realizado un avance de la justicia», reconoció. «Lo que se hace no nos lleva todavía a ningún resultado favorable. No la encontramos ni con vida, ni sin vida».

«Como siempre se la sigue buscando, por tierra, por aire. La familia está buscando los medios para poder buscarla por el Río Tunuyán en kayak, algo que no se ha realizado antes. Estamos viendo esa posibilidad», contó a este medio.

Por otro lado aseguró, «la justicia ha seguido buscando, aunque no lo digamos a los medios o no se muestre no significa que no se la busque».

Como parte de los avances, «han habido declaraciones de personas que no hablaron antes», aunque reconoció que «esos relatos tienen un desfasaje muy grande en horario». Y preocupada agregó, «eso distorsiona la información y nos desorienta».

La desaparición conmociona al Valle de Uco, si viste algo o tenés algún dato certero, comunicate al 911 o informalo en la comisaría más cercana.