Es el gran lugar de concentración de gente en el Valle de Uco, en el que cada fin de semana se acumula la mayor cantidad de personas para comer un asado o simplemente para pasear. Por eso, con las extremas medidas de prevención que se han tomado en los tres departamentos de la región, en concordancia con las de la nación y la provincia para combatir la propagación del coronavirus , se solicita que la conciencia prime y que «la gente no suba al Manzano», tal como expresó el intendente Martín Aveiro en conferencia de prensa el pasado martes.

La solicitud también va en virtud de que este fin de semana será XL, ya que por el Día de la Memoria serán dos días feriados -lunes 23 y martes 24- y esto también puede «tentar» a alguna familia o grupo de amigos a pasar unos días en el paraje turístico tunuyanino, aprovechando el finde extra largo.

En tanto, la decisión del «cierre de fronteras» en la provincia favorecería en cierta medida esta petición, ya que ya no habría presencia de turistas en los lugares habituales y, por ende, en el Manzano. Por lo tanto, si la gente toma conciencia de no subir a este paraje, no se producirá aglomeración de personas, que es justamente lo que quiere evitarse.

En relación a esto, el municipio de Tunuyán suspendió todas las actividades en el Manzano Histórico y hasta se cerró la plaza de juegos, al igual que ya lo hizo en todas las plazas del departamento.