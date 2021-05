Así lo pidió Iris Aguilar.

Explicaron que los análisis de anticuerpos de Covid no sirven para medir la eficacia de la vacuna. Además, manifestaron que ese estudio es solo para quienes ya padecieron la enfermedad. Insistieron en que los vacunados no deben realizarse este estudio – que se hace en laboratorios particulares- ya que no va a tener el resultado esperado.

Iris Aguilar, la jefa de Inmunización de Mendoza la que afirmó, categórica, que no tiene ningún sentido pagar un test de anticuerpos en un laboratorio privado, que puede costar cerca de $5.000, para averiguar si la vacuna sirve o no.

Explicó que las personas inoculadas no generan anticuerpos, sino que se trata de una inmunización celular, para lo que no hay ningún laboratorio que pueda medir eso. Y que el análisis de anticuerpos indique cero, no significa que la persona no esté inmunizada. “Dejen de hacerse el test de anticuerpos”, solicitó.