Padece una trombosis.

La dirigente política Milagro Sala, se encuentra con prisión domiciliaria, aseguran que atraviesa un complejo cuadro de salud. Por este motivo, un miembro del Instituto Patria pidió el traslado de la referente hacia un centro de salud para tratar el cuadro.

“Estoy pidiendo el traslado de Milagro Sala a un centro de hemodinamia de alta complejidad dado el estado de su trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo que ya fue intervenido anteriormente”, escribió Jorge Rachid a través de su cuenta de Twitter.

Según sus palabras, el médico no fue escuchado por el Gobierno jujeño, ya que “no atiende el reclamo” y menosprecia la salud de Sala. Alberto Fernández visitó a la líder política a fines del año pasado y se refirió a la situación judicial que atraviesa su allegada: “Tengo la convicción que el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible”.

Por otro lado agregó, «la verdad que me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. La Constitución me prohíbe indultar por sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar por sentencias dictadas por la jurisdicción federal. Con lo cual, con mucho pesar tengo que decir que la Constitución me lo prohíbe y yo soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución”.