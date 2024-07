Se trata de Macarena, quien había desmentido a su madre sobre la versión del accidente.

En la noche de este jueves, la Justicia ordenó la detención de Macarena, la hija de Laudelina, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña, quien es intensamente buscado desde el 13 de junio.

La joven había brindado declaraciones a los medios, donde señaló a un senador provincial como una de las personas que estaba presente en el auto cuando fueron a declarar a Corrientes Capital.

«Me siento desprotegida, tengo mucho miedo. Pedimos prefectura para que nos cuiden, ahora tenemos a la Policía Federal. No confío en ellos y me baso en la manera en la que me llevaron a declarar. Yo me sentí indefensa, no tuve el asesoramiento de nadie», comenzó la joven.

En ese sentido, precisó, «nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, después en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90% que es esa persona, pero necesito reconocerlo en persona. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás».

«Tengo miedo por mí, por mis hermanos, por mi mamá. Es muy grave toda la situación», cerró.

Tras su declaración, ahora ordenaron su detención.