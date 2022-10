El gobernador Suárez presentó el plan para mantener el consumo de agua potable en el Gran Mendoza. El planteamiento de los intendentes y cómo buscan fondearlo.

Rodolfo Suarez convocó a una mesa a los intendentes del Gran Mendoza extra-large para comenzar a discutir un problema cuya solución se plantean a largo plazo: mantener el actual nivel en el consumo del agua potable para los próximos 40 años. Pero la convocatoria se encontró con algunos reclamos, ciertas ausencias y un nudo que tendrá que desatar políticamente: la construcción de consenso para tener el aval que le permita endeudarse por 200 millones de dólares, el monto que han calculado para esta serie de obras que incluirá cañerías, acueductos, medidores y una nueva planta potabilizadora en Álvarez Condarco.

Rodeado de funcionarios propios en áreas vinculadas, el mandatario recibió este mediodía en el cuarto piso a Marcelino Iglesias -Guaymallén-, Daniel Orozco -Las Heras-, Ulpiano Suarez -Capital- y Sebastián Bragagnolo -Luján-, entre los referenciados en Cambia Mendoza. También asistieron los peronistas Matías Stevanato -Maipú- y Roberto Righi -Lavalle-. Faltó el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, que estaba en plena conexión de vuelos para llegar a Bariloche, donde firmará un convenio con el Invap.

«Es un primer paso para un plan hídrico, abierto a aportes de los municipios, pero sí hubo consenso sobre la necesidad de avanzar en el mejoramiento de redes y la instalación de medidores para evitar derroches», explicó el alcalde capitalino. «Es un plan que se ha trabajado mucho desde lo técnico, pero abierto a contemplar situaciones de Lavalle, de Guaymallén, y también la situación especial de Maipú y de Luján», esbozó.

«No fue un plan con un detalle exhaustivo, sino general. Esta obra no es importante, es imprescindible e impostergable. Son obras de largo plazo, complejas y soterradas, siempre postergadas por obras de superficie que dan más rédito. La cifra de 200 millones de dólares no me parece ni alta ni exagerada«, ponderó Iglesias.

Pero más allá de lo necesario que es proyectar cómo se modernizará la red de agua potable, también hubo planteos. Concretamente de los municipios que, al igual que Aysam, prestan el servicio en sus departamentos. Se trata de Maipú y Luján, que dan servicio a más de 55 mil y 44 mil usuarios residenciales, respectivamente, y mantienen con fondos propios la distribución en sus municipios. Sólo para dimensionar, Maipú tiene más perforaciones que las que cuenta Aysam.

En este caso, el planteo pasó por cuánto de esos fondos calculados en 200 millones de dólares les tocarán a estos municipios que incluso tienen características demográficas distintas a las de Capital y Godoy Cruz. Mientras que estos últimos en su territorio tienen una alta concentración poblacional, en Luján o en Maipú hay localidades más distanciadas, por lo que harán falta más recursos en cañerías. Inclusive hubo planteos sobre la distribución de fondos de Aysam para cada departamento, porque no a todos les llega igual.

También se escucharon propuestas para superar problemas que generan más de un dolor de cabeza. Entre ellas, la necesidad de llevar la red de cañerías a la superficie en lugar de mantenerla bajo tierra. Esto, porque cuando se produce una pérdida, la empresa provincial de agua tiene que romper la calle para acceder a la avería.

Lavalle y Las Heras tienen, por su parte, otros problemas. Les llega apenas una gota de agua de las plantas, por lo que se nutren del agua de pozo en una buena medida. Una de las ideas que arrojó Righi fue la necesidad de contar con una pequeña planta potabilizadora para esa micro región, un gesto que fue avalado por Orozco. A su vez, el intendente de Lavalle pidió considerar el uso de las aguas grises -que tienen restos de detergentes- para el riego agrícola. «El planteo de las aguas del campo Espejo y Paramillos para que puedan ser incorporadas a los canales normales de riego, con un pequeño tratamiento, para fortalecer la producción».

Durante la reunión, quedó a su vez claro que todavía falta afinar la información. Sucedió cuando los representantes del Gobierno señalaron que ampliarían una de las plantas de Maipú, pero no pudieron precisar cuál de las cuatro que posee el municipio. Y una discusión central será la de los pozos, porque se proyecta sólo utilizarlos para el riego y no para el consumo humano. «Le falta maduración«, expuso uno de los consultados al respecto del plan.

Con todo, llamó la atención que en la mesa hubiera un ausente significativo. Suarez estaba flanqueado por sus funcionarios que tendrán un rol importante en este diseño, como Víctor Fayad, a cargo del financiamiento, Natalia Mema, responsable de Servicios Públicos, y Mario Isgró, el hombre a cargo de la obra pública. Sin mencionar, claro, a Alejandro Gallego, que dio los detalles con números actuales.

El que no estuvo fue Sergio Marinelli, considerando que es el gobernador del agua e Irrigación se encuentra por arriba de Aysam y de las prestadoras en Luján y Maipú. Tampoco fueron partícipes las autoridades del EPAS ni del Instituto Nacional del Agua. De igual manera, los intendentes también pidieron la intervención de las universidades.

Eso sí, todos compartieron que el pronóstico para este verano será muy duro. «Va a faltar el agua«, aseguró uno de los jefes comunales consultados.

No es un tema menor cómo el Ejecutivo impulsará el financiamiento de este plan a 40 años. Para graficar mejor: los 150 mil medidores que quiere instalar Aysam costarán unos 60 millones de dólares. Para ello, Suarez necesitará financiamiento externo, una situación que merece el aval legislativo donde este tipo de endeudamiento requiere a su vez la mayoría especial. En otras palabras, tendrá que sentarse a negociar con el peronismo.

«Aclaró el gobernador que era una mesa para compartir con nosotros el plan y que de ninguna manera era para garantizar el acompañamiento en la Legislatura«, sostuvo Ulpiano Suarez. La aclaración es importante, si se tiene en cuenta que en lo próximo se viene el debate por el Presupuesto 2023 y el peronismo ha rechazado aprobar endeudamiento.

«Lo primero que hay que conseguir es la posibilidad de financiamiento, que para este tipo de obras no es tan difícil», ponderó Iglesias. En este caso, una de las alternativas que se arrojó sobre la mesa fue la posibilidad de los bonos verdes, una forma de financiamiento externo que otorgan algunas entidades para proyectos ambientales o sustentables. De hecho, en el artículo del presupuesto sobre la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia el aeropuerto está aclarado que será a través de esta vía de financiamiento.

Hay dos vías más. Una de ellas es Enhosa, el ente nacional de obras hídricas de saneamiento, pero allí «el financiamiento es finito», preciso una fuente del Gobierno al ser consultada. Y, por supuesto, el BID, que suele financiar este tipo de proyectos. «Se tocarán todas las puertas«, precisaron en el Ejecutivo.

Sin embargo, desde la oposición señalaron que esta iniciativa tiene que quedar por fuera de la discusión del Presupuesto 2023. Principalmente, porque se trata de un plan de largo plazo y que demorará entre dos y tres años, considerando a su vez que la gestión actual de Suarez afrontará su último año de gestión. Así, se dio a entender que el debate por el agua a 40 años merece un debate aparte, por fuera de la coyuntura.