Plastiandino: Mendoza destinará más de $40 millones en subsidios

Será para cubrir parte de los salarios de trabajadores.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, anunció que la provincia destinará más de $40 millones en subsidios para cubrir gran parte de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Plastiandino. El anuncio, que se da a raíz del siniestro que arrasó con la totalidad de la planta ubicada en el departamento de San Rafael, estuvo a cargo del subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, y de la directora general de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinosa, junto al titular de la firma, Hugo Bianchi.

“En el marco del programa de recuperación de la firma Plastiandino, hemos mantenido una reunión con los empleados y las autoridades de la firma para brindar detalles sobre las medidas que estamos impulsando para hacer frente a los salarios de los trabajadores”, remarcó Alejandro Zlotolow.

En este sentido, el funcionario destacó: “Mientras estamos trabajando en otros frentes que tienen que ver con la reconstrucción de la planta, la incorporación de maquinaria y con la posibilidad de girar divisas, intentamos llevarles tranquilidad a los trabajadores y sus familias, resolvimos concretar este subsidio, que estará compuesto por fondos de la Provincia, el Municipio y la Nación, para hacer frente a la propuesta de la empresa”.

Tras brindarse los detalles de la iniciativa, los trabajadores consideraron que la propuesta está bien. “Hicieron consultas y en función de la reunión entendemos que ha sido positivo el encuentro. Esto nos permite avanzar para que estos trabajadores puedan cobrar sus haberes correspondientes al mes de junio en los primeros días de julio”.

Consultadas las autoridades sobre qué impacto hubiera generado no avanzar en estas medidas para el pueblo de San Rafael, remarcaron que “hay que destacar el esfuerzo de los trabajadores, de lo que aportan a la economía del departamento y de lo que sus familias aportan a la economía del municipio. Si estas medidas no se ponían en marcha, hubiera sido un impacto muy importante no solo para el departamento sino para la provincia y el país”.

Al cierre Zlotolow, comentó: “Hemos planteando hacer un esfuerzo mayor y adaptarnos a una propuesta conjunta que permita a estos trabajadores y trabajadoras seguir vinculados a la empresa. Ellos quieren seguir formando parte de la firma y nuestro esfuerzo tiene que ver con acompañar y apoyarlos hasta que Plastiandino se ponga en marcha nuevamente”.

Sobre la operatoria

Los detalles de la medida fueron desarrollados por Vega Espinosa, quien comentó: “En el caso de Plastiandino, la implementación se hace mediante una resolución. Este pedido que se hizo desde la cámara al ministro Vaquié y al subsecretario sienta un precedente para que empresas con más de 100 trabajadores puedan acceder a este tipo de herramientas que ha creado la Provincia ante situaciones como estas. Esto habla no solo de compromiso y flexibilidad sino, además, de crear herramientas que se adapten a la realidad que vivimos”.

En cuanto a la parte operativa, vale destacar que la iniciativa se implementará a través del sistema Tickets, mismo sistema al que los mendocinos y mendocinas accedieron a la vacuna contra el COVID-19. Este sistema permitirá acceder a la información necesaria para realizar las correspondientes liquidaciones a toda la nómina de empleados. “Estos procesos tienen por objetivo darle orden y transparencia a la gestión, pero, sobre todo, mostrar a dónde va el dinero que invierte la provincia”, remarcó la titular de Empleo y Capacitación.

La funcionaria explicó que, en el primer tramo de salarios, que va hasta 190 mil pesos, la provincia aportará hasta 50% de un salario mínimo vital y móvil (SMVM), hoy en $87.987. Lo propio se aportará desde el Nunicipio y Nación.

En el caso de los salarios que van de $190 mil a $270 mil, Mendoza aportará el 100% de un SMVM, mientras que desde el Municipio y Nación se aportarán valores equivalentes a 50% de un salario mínimo.

Por último, en los casos donde los salarios superen $270 mil, la Provincia y el Municipio aportarán el equivalente al 100% de un SMVM cada uno, mientras que Nación aportará el valor equivalente a 50% de un SMVM.

El hecho

Plastiandino, la fábrica de empaques y envases flexibles de plástico, se incendió el martes 24 de mayo y tuvo daños en casi la totalidad de las instalaciones y dejó sin trabajo a una importante cantidad de sanrafaelinos y sanrafaelinas.

Inmediatamente, desde el Ejecutivo provincial se pusieron en marcha una serie de herramientas que permitieran avanzar en brindar soluciones concretas a los trabajadores y sus familias, como también diagramar tareas que permitan a las autoridades de la firma poner en marcha nuevamente la planta.

La empresa cuenta con más de 50 años de trayectoria y es una fuente de empleo para cientos de familias sanrafaelinas. Se ha especializado en la fabricación de envases flexibles utilizados en diversas industrias, como alimentos, bebidas, nutrición animal y productos químicos y farmacéuticos.