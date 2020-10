La historia se conoció en las redes sociales cuando Brian Rivamar, un joven tunuyanino que comenzó a trabajar en la asociación Socorristas Valle de Uco, denunció que había sido despedido por ese motivo. Desde la entidad niegan que haya sido de esa manera y demandarán al joven.

Brian es gay y asegura que empezó a trabajar en algo que siempre quiso: ayudar a los demás. Por eso entró hace unas semanas a ser miembro de la asociación Socorristas Valle de Uco, un ente dedicado a ayudar a la gente ante cualquier siniestro. El tema es que actualmente este joven ya no forma parte de esta asociación y denuncia discriminación. Lo hizo primero en las redes sociales y luego en el programa Todos Arriba de Canal 8. «Me echaron por ser gay», dijo.

Brian expresó su enojo y decepción al aire y comentó: «Me dieron mi barbijo, mi distintivo, pero de entrada me sentí muy mal mirado por la asociación y por sus integrantes. Me miraban y yo me daba cuenta que empezaban a murmurar y se reían. Yo estaba muy contento porque había entrado a hacer algo que siempre fue mi sueño, que es ayudar a la gente. A la semana de haber entrado, me mandan un mensaje diciendo que ya no pertenecía más al grupo por ser gay». Asimismo, Brian agregó: «anoche me mandaron otro mensaje donde me decían que van a iniciar acciones legales contra mí. No sé por qué».

Lo que tal vez fue el detonante para que la asociación Socorristas Valle de Uco quiera iniciar acciones sobre este joven fue la publicación que días atrás el mismo Brian había hecho en su muro de Facebook, donde decía: » No puede ser que la gente sea tan homofóbica no puedo creer por que una persona sea así me saquen del grupo. Yo si soy Gay no le pido nada a nadie y no molesto a nadie pero no tienen por qué hacer lo que hicieron conmigo. Yo si soy Gay y a ustedes no les importa porque yo estoy para ayudar a la gente y eso es lo que tienen que ver ustedes, no la apariencia ni la sexualidad . Yo escracho a cuartel socorristas Valle de Uco porque me corrieron por ser gay».

Por otra parte, la palabra de las autoridades de Socorristas Valle de Uco muestra otra versión del caso que tuvo como resultado el despido de Brian. Para esto, Guillermo Suarez, presidente de esta entidad, habló en el programa AMM de Canal 8 y contó su versión. desmintiendo que esta situación se haya dado por discriminación.

«Lo que se está hablando es totalmente erróneo. Brian participó y fue del grupo de Socorristas Valle de Uco, Él estuvo en el evento del Día del Niño, donde él se manifestó muy feliz y muy bien. En ningún momento se lo miró mal ni se lo discriminó. Es más, nosotros mismos siempre decimos que ayudamos a la comunidad sin tener ningún prejuicio sobre nada. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que lo necesitan. No discriminamos a nadie», apuntó Guillermo y continuó: «incluso, si él se sintió mal por alguien que lo discriminó, nos debería haber hecho saber y hubiésemos sacado a esa persona».

A Brian, contó Suarez, «se lo saca de Socorristas Valle de Uco porque pasado un lapso de tiempo él no daba señales en el grupo de whatsapp, ni asistía a ninguna reunión virtual que hacíamos vía Zoom. Tratamos muchas veces comunicarnos con él por distintos medios, hasta que logramos contactarnos por una de sus redes sociales. Ahí es cuando le comunicamos que la comisión había decidido separarlo de la asociación por la falta de compromiso que Socorristas requiere, porque más alllá de que esto sea voluntario (la actividad), nosotros nos estamos capacitando para el día de mañana socorrer a alguien y esa es una responsabilidad muy grande».

Respecto a las acusaciones del joven, el presidente de la entidad apuntó que iniciarán acciones legales «porque (Brian) está dejando en evidencia a Socorristas Valle de Uco en algo que nunca hizo», algo que será resuelto vía abogados.

Lo cierto es que hay versiones cruzadas, donde Brian Rivamar asegura tener los mensajes de la asociación en su poder donde le manifiestan que lo despiden por ser gay, mientras que del lado de la entidad desmienten esta versión y apuntan al no compromiso del joven en la tarea que se realiza desde esta entidad.