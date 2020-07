La mujer dio positivo y se encuentra internada en el Hospital de Tunuyán.

Adriana se desempeña en la fuerza policial, dio positivo por Covid-9 el pasado domingo. En las ultimas horas compartió un video que muestra el reencuentro con su pequeño hijo a través de una ventana del nosocomio local. «Extraño a mi bebé, yo solo salí hacer mi trabajo y no volví. Llevo 7 días sin verlo. Quiero que la gente tome conciencia, porque no sabe lo doloroso que es salir y no volver. Les pido que se queden en su casa», manifestó la mujer en diálogo con 8 Digital.

A través de Facebook, Adriana también compartió el difícil momento de atraviesa.

«Soy positivo en COVID 19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mí trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo. Me partió en dos esa situación», declaró.