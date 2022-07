En las siguientes semanas, un empresario de Maipú y su hijo serán juzgados por la brutal golpiza que le habrían propinado a un albañil que trabajaba en su domicilio a mediados de octubre pasado.

La víctima tuvo que ser operada ya que sufrió una fractura de clavícula en el ataque. La investigación inició el 22 de octubre de 2021 cuando la víctima, de 19 años, realizó la denuncia a las pocas horas de haber sido atacado. El chico relató que junto a otro albañil estaban trabajando en la casa de Raúl Oscar Debiassi, un empresario vinculado al mundo de la maquinaria vial. En una propiedad de calle Monteagudo, en Coquimbito, estaban construyendo un cantero.

«En un momento me quedé mirando una máquina vial porque me llamó la atención. Ahí salió la señora y me dijo que no la mirara porque eso hacía enojar a su marido. A los minutos salió Raúl Debiassi y me echó del lugar», declaró el joven trabajador. «Andate, ladrón hijo de mil puta, negro de mierda», fueron los gritos que profirió el propietario, según su versión.

La reconstrucción fiscal sostiene que el albañil se retiró de la casa, pero el empresario comenzó a tirarle piedras y luego lo persiguió en su camioneta. La víctima salió corriendo por medio de una finca hasta que se le acercó uno de los hijos de Raúl, Nahuel Debiassi. El joven de 22 años, que juega al rugby en Teqüe, ganó la confianza del albañil diciendo que todo era un malentendido. Sin embargo, cuando la víctima se acercó lo terminó tackleando. En ese momento, el padre se acercó y comenzó a patearlo en el piso.

Luego de la golpiza, se retiraron del lugar no sin antes amenazarlo con dispararle si lo volvían a ver. El adolescente terminó internado en una clínica donde le diagnosticaron fractura de tercio medio en la clavícula y debieron operarlo para reparar la lesión ósea. Todo quedó constatado en la causa judicial con distintos informes médicos.

El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Torres ya que se calificó como lesiones graves (de 1 a 6 años de prisión). El 10 de diciembre se decidió imputar a los sospechosos, quienes prefirieron no declarar. Además de las heridas, hay testigos que avalaron la versión del denunciante, entre ellos su padre quién fue el primero en asistirlo y el otro albañil, que también estaba trabajando con él ese día en la casa de los Debiassi.

En las últimas semanas el magistrado solicitó la elevación a juicio y no hubo oposiciones del abogado defensor, por lo que resta fijar fecha para realizar el debate contra los sospechosos. Fuentes judiciales detallaron que Raúl Debiassi tiene antecedentes por otros delitos violentos. El 25 de junio de 2021 le pegó con un caño de metal a un tornero en Maipú y amenazó con prenderle fuego el lugar. Por ese hecho acordó una probation por el término de un año.