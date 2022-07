Exequiel Lucero (29) fue encontrado muerto en su domicilio luego de encontrarse con un grupo de mujeres que había conocido horas antes en un boliche. Faltaban varios elementos del inmueble.

En el ámbito policial, las mujeres que seducen y drogan a los hombres para robarles cosas de sus casas son llamadas «viudas negras». La referencia indica este ejemplar de arácnido cuya hembra suele comer al vuelo tras el apareamiento. Y parece que la investigación sobre la muerte de Exequiel Lucero, ocurrida la madrugada del domingo en Las Heras, va en esa dirección.

Por estas horas, el Cuerpo Médico Forense (CMF) se encuentra realizando la necropsia en el cadáver del joven de 29 años. Como a primera vista no se pudo adelantar una causa probable de muerte, se realizará un estudio anatomo patológico. Se trata de un examen que se realiza a través de la extracción de tejidos del cadáver y que puede arrojar precisiones al respecto.

Los investigadores sospechan que Exequiel Lucero ingirió alguna sustancia que derivó en su muerte, ya que el cuerpo presentaba sangrado nasal. Sin embargo, todavía no se puede determinar si fueron drogas que tomó por su propia voluntad o si fueron suministradas silenciosamente por otra persona.

Sobre esa última versión, los investigadores tratan de identificar a las dos mujeres que estuvieron con Lucero en sus últimas horas con vida. En la noche del sábado, el joven había salido a bailar a un boliche ubicado en la Alameda junto a un grupo de amigos. En ese local conocieron a dos chicas a quienes invitaron a seguir el «after» en la casa de Lucero, en las inmediaciones de San Martín y Alberdi, en Las Heras.

La madrugada siguió con bebidas alcohólicas y fiesta, hasta que los hombres se quedaron dormidos. Horas después, ya con la luz del sol, uno de ellos despertó y notó que Exequiel Lucero no reaccionaba. Llamó al 911 pero cuando llegó, el personal de la ambulancia no pudo hacer más que constatar el deceso de la víctima. Aunque no fue la única sorpresa. En la casa también faltaban las dos mujeres y varios elementos: un televisor, un celular y una computadora.

Ahora, los sabuesos policiales y judiciales buscan determinar si las «viudas negras» se excedieron en la droga que le suministraron a Exequiel Lucero o si el joven consumió estupefacientes por su propia voluntad, murió y las mujeres aprovecharon esa circunstancia para cometer el hurto de los elementos.