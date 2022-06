Nelson “Chirola” Pizarro (54) declaró durante la audiencia oral y pública que lo acusan junto con otros 5 sospechosos de mover la carga del norte a Mendoza. Nunca completó la operación debido a la mala calidad de la droga, dijo.

Quería comprar cocaína que venía del norte argentino pero, dice, se arrepintió en el último momento porque era de mala calidad. Con esta coartada, Nelson Chirola Pizarro (54) busca escapar de una segunda condena por narcotráfico en Mendoza en el juicio que lo acusa de unirse a una pandilla con otros cinco sujetos. El hombre de 54 años declaró ante los jueces y dio su versión de los hechos.

En su declaración del miércoles, Chirola no negó haber intentado realizar la operación de narcotráfico ni haber sido su financista y organizador. Pero declaró, como lo había hecho durante la investigación primaria, que el crimen no estaba consumado. El hombre explicó que a mediados de 2019 contactó a dos proveedores de Salta y acordaron reunirse en Córdoba para entregar casi 50 kilogramos de cocaína.

Recordó que en esta provincia la reunión se realizó en un “barrio difícil” muy cerca de un cementerio. Allí se encontraron Pizarro, el carguero Edgardo Sánchez (49), el vendedor salteño Luis Wilmer Zalazar (45) y un hombre que iba a hacer una prueba de drogas.

«El probador partió un paquete y lo probó con una cuchara. Se dio cuenta que eso no servía porque puede quedar muy seca. Cuando la droga es buena tiene que quedar mojada o húmeda», narró ante el Tribunal.

«Me dijo que no compre porque no sirve y me fui enojado. Sánchez y Zalazar se quedaron ahí y yo me retiré con el probador», planteó el sospechoso.

El 7 de agosto de 2019, Pizarro fue detenido junto a otras cinco personas que ingresaban a Mendoza desde el Desagüadero Arco con 47,7 kilogramos de cocaína. El valor del cargamento en ese momento era de $16 millones, monto que puede triplicarse si se corta la droga. Las investigaciones determinaron que el 26 de junio anterior, poco después de recuperar la libertad tras cumplir otra condena de 6 años de prisión por narcotráfico, Pizarro había acordado comprar la droga con dos personas radicadas en Salta.

En el medio hubo discusiones sobre el precio y la cantidad de la droga, pero finalmente llegaron a un acuerdo ya que los proveedores de Salta hacían un descuento en el dinero si los compradores viajaban a Córdoba a recibir la cocaína. . Fue así como, según la fiscalía, Pizarro emprendió un viaje junto a Claudio Olivera, Edgardo Sánchez y Alejandro González. La reunión fue con Luis Wilmer Zalazar y Ernesto Guerrero.