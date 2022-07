Los abogados de la familia de la víctima reclamaban $300 millones en daños morales. El año pasado, el estado ofreció $16,000 en compensación y la suma fue rechazada.

Por estos días, el femicidio de Florencia Romano (14 años), ocurrido en diciembre de 2020, sigue dando que hablar y generando opiniones contradictorias. La atención se centró en dos puntos: por un lado, la defensa que hizo el asesor del Gobierno, Ricardo Canet, de atribuir parte de la responsabilidad a los padres y, por otro lado, la millonaria afirmación que hicieron los familiares de las víctimas.

Los defensores de la familia de Florencia exigieron una indemnización de 300 millones de dólares para sus padres y la hermana de la joven por el daño moral causado por el crimen. Tanto para el Consejo de Gobierno como para el Parquet, se trata de un monto «excesivo» en comparación con lo que se suele pagar por este tipo de reparaciones, por lo que el año pasado el equivalente en pesos a 16 mil dólares (dólar MEP, que al precio actual precio el precio será superior a 4 millones de pesos).

En el mismo orden de ideas planteado por el consejero del Gobierno, en su respuesta, el órgano encargado por Fernando Simón se refirió a que la pretensión de los allegados a Romano es «cien veces mayor» que la que se ha reconocido en decisiones similares.

«La suma reclamada no guarda relación alguna con antecedentes de casos análogos de jurisprudencia en el país«, señaló la Fiscalía de Estado.

En tales casos, en el mundo jurídico, la cuantía del daño moral se valora según la «teoría de los placeres compensatorios o precio de consolación, que es útil para justificar la indemnización otorgada en este concepto». En ese contexto, el juez deberá tener en cuenta la situación personal de la víctima, sus aspiraciones afectadas y los bienes o servicios susceptibles de mitigar o compensar el indigno declive de su ánimo, explicaron desde el organismo.

Sobre este tema, el Ministerio Público reconoce que no hay mayor dolor que la muerte de un hijo para sus padres, pero precisa que el Estado no está obligado a indemnizarlo si su omisión o falta de servicio no fue realmente la causa fundamental. También consideraron que aunque el Estado fuera responsable, no significaba que una familia se hiciera millonaria a costa de la ciudadanía.

Habitualmente, en Justicia, el “precio del dolor” por la pérdida de una vida se equipara al coste de una vivienda de características similares a la que vive la familia de una víctima. Esta suma, en algunos casos, podría rondar los $100.000.

El año pasado, cuando llegó el traslado del juicio, se abrió la causa y se sometió a lo dispuesto en la Ley de Transacciones (9.234) -con el visto bueno de la Fiscalía del Estado- el gobierno propuso 16 mil dólares, que fueron rechazados por los querellantes. El acuerdo establece que esta oferta es única, por lo que ha sido archivada y ahora la jueza del caso, Marina Lilen Sánchez, tendrá la decisión final.

Para tener una idea de las sumas que ha pagado el Estado en juicios por daño moral, hay algunos ejemplos que se toman como referencia a la hora de ofertar indemnizaciones.

“Podemos advertir que como criterio general, el daño moral, o el llamado precio del dolor, en los supuestos de muerte de la víctima, suelen obtener como respuesta una indemnización que ronda aproximadamente la cantidad suficiente para adquirir una vivienda”, señaló la Suprema Corte en un fallo donde se pagaron $900 mil tras la muerte de una persona en un accidente de tránsito en el 2018 donde tuvo responsabilidad del Estado (Expediente Nro. 260.13)

También en el mismo año, la Justicia condenó al Estado a pagar $2,8 millones a una familia tras la muerte de una nena de 13 años. Esa suma se dividió en $800 mil para cada uno de los pares y $400 mil para cada uno de los tres hermanos.

“Entiendo que la suma reconocida puede permitirle al grupo familiar acceder a algún bien inmueble y que, de ese modo, puede explicarse la sustitución y la compensación que puede desempeñar la indemnización”, señala el fallo del expediente 252050.

Este miércoles, familiares de Florencia Romano, organizaciones feministas y líderes opositores, se dieron cita en la explanada de Casa de Gobierno para desautorizar “las graves acusaciones del gobierno provincial contra los padres de la víctima”.

En su defensa, el Estado consideró que “los padres de la menor víctima incumplieron abiertamente las obligaciones que les imponía la patria potestad, no actuando con la supervisión activa correspondiente”. Fiscalía General del Estado, se desviaron de esa posición.

“Es muy triste todo lo que dijo. No ha cambiado nada, estas son las políticas que quieren presentar. Si seguimos así, va a haber más muertas. Quiero que esto cambie”, dijo Cristina Mopardo, la madre de Florencia.

Además, uno de los abogados de la familia Romano señaló que «con parte de los fondos» que se obtengan pretenden crear una fundación para ayudar a víctimas y familiares.

«Lo que quiere la familia Romano es hacer lo que el Estado no hace; apoyar a las familias de las víctimas que no pueden contar con un estudio jurídico que defienda sus intereses», aclaró el abogado en torno a los $300 millones que se están solicitando de resarcimiento.