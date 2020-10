Luego del escándalo del diputado Ameri llegó una dura crítica hacia el gobierno nacional, de un ex simpatizante del oficialismo.

Después de que se conocieran las imágenes que protagonizó el diputado Juan Emilio Ameri y su pareja en plena sesión de Diputados, el periodista Santiago Cúneo inicio el programa “1+1=3” con un comentario editorial al que tituló como “El prostíbulo republicano”.

Durante el mes de agosto, Cúneo comentó a un medio nacional la construcción del movimiento nacionalista y su candidatura presidencial, anunciando además que se alejó del Frete de Todos, ya que “el gobierno de Alberto Fernández es la continuidad del macrismo”, según comentó.

Ahora, tras el escándalo y un editorial cargada de insultos como se puede ver en el video, menciona: “Este es el cabaret de Olivos que hoy llego al Congreso, es otro prostíbulo. Dicen que si los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, ya es un desmadre absoluto y total”.

En su discurso, además se dirigió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Sos la principal responsable de este circo a contramano, de este mamarracho. Se necesita conducción, seriedad, responsabilidad”, indicó.

“La transición de Salir de este bodrio republicano amerita que por lo menos se vayan con dignidad”, agregó.

Por otra parte también dijo, “esto no tiene remedio, los que sean buenos hombres y mujeres que vengan de la república se adaptarán al nuevo modelo social de la confederación, serán parte. Uno puede haber creído buenamente que no todos son iguales, pero está claro que la mayoría son esta mierda, que no tienen solución y que no hay que tener ninguna tolerancia a estos mamarrachos”, sostuvo.

Video Fuente: Canal 22