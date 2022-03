Así lo dijo el expresidente.

Mauricio Macri volvió a apuntar contra el Gobierno nacional con declaraciones en contra del presidente Alberto Fernández y aseguró que “no sabe dónde está parado” y su vice Cristina Kirchner, a quien cuestionó porque “en 2017 estaba bien tirar piedras y ahora la vicepresidenta está preocupada”.

En una entrevista a medios nacionales, manifestó “hubo una cantidad de gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, vengan con nosotros que tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni que tengamos que trabajar. Y volvimos para atrás. Pero el mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo”.

“El culpable de todo es el desorden sistemático que ellos hicieron de la economía, que nos lleva a estar siempre gastando más de lo que tenemos. El no discurso. Ya no queda palabra presidencial. Hace varios meses, cuando estuve por acá, les dije que él se había empeñado en destruir la palabra presidencial. Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial”, agregó.

Sobre la deuda con el FMI, señaló, “la Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental. El Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había que bajarlo y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo”.