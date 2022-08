La oferta incluía las solicitudes que se habían hecho al Ministerio de Salud para el plan 27. Además, se acordó sentarse en octubre para reabrir la paridad.

Se llevó la propuesta a las bases. A diferencia de los otros gremios. Las bases mismas aceptan el acuerdo. Mas de 2 mil profesionales forman parte de Ampros, que estudiaron y avalaron el acuerdo

El gremio que nuclea al sector de Salud (AMPROS) bajó a las bases la propuesta del Gobierno provincial de un aumento del 44% por encima de la inflación y decidió aceptar la oferta. De esta manera, los trabajadores de la Salud percibirán lo que venían solicitando para el régimen 27 y se establece una cláusula de compromiso, con el fin de revisar el acuerdo en octubre de este año.



La propuesta puso a consideración los siguientes cinco puntos:



1°. Un incremento sobre la asignación de clase vigente al 31/12/2021, conforme el siguiente cronograma: 12% en agosto 2022, 6% en septiembre de 2022, 6% en octubre de 2022, 6% en noviembre de 2022. Los porcentajes son no acumulables aplicables sobre la base fija de diciembre de 2021.



2°. Una modificación sobre el Adicional 1313 Responsabilidad Profesional el que partir de agosto de 2022 pasará del 80% al 85%.



3°. Una modificación del Ítem 3216-Suplemento Especialidad Profesionales de la Salud Paritaria 2009, del 27,5% al 50% para todos los profesionales a los que les corresponde legalmente la percepción del ítem, a partir de agosto de 2022.



Solamente se modifica el porcentaje del ítem sin modificar el carácter del mismo ni la forma de cálculo que posee al momento de la presente propuesta.



4°. En cumplimiento del punto 7) del Acta Acuerdo en Acta celebrada el día 19 de diciembre de 2018, se dispone que el Adicional Recurso Humano Crítico que reviste el carácter de remunerativo no bonificable, y equivale al 80% de la Asignación de Clase de Revista del agente, será percibido por los profesionales pertenecientes a las especialidades que a continuación se detallan: Medicina de Familia, Pediatría, Clínica Médica, Neonatología, Unidad Terapia Intensiva Pediátrica y Adultos, Unidad Coronaria, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Anestesiología, Cirugía Adultos y Pediatría, a partir del mes de agosto de 2022.



El presente adicional no forma parte de la base de cálculo de ningún otro concepto que forme parte del salario de los agentes del sector.



5°. Una modificación del Ítem 1843-Estímulo Profesionales de Salud, el que a partir de octubre de 2022 pasará del 20% al 25%. Solo se modifica el porcentaje del ítem sin modificar el carácter del mismo ni la forma de cálculo que posee al momento de la presente propuesta.