Colombia elegirá este domingo a quien será su próximo presidente en una histórica papeleta que tiene entre los contendientes al candidato de izquierda Gustavo Petro y al millonario ingeniero Rodolfo Hernández.

Los dos candidatos son los que quedaron en liza tras la elección ordinaria del 29 de mayo, que asestó un duro golpe a la clase política tradicional del país sudamericano. Tanto Petro como Hernández se definen como antisistema y llegan a la Casa de Nariño en un momento histórico para el país. Hasta que pudieran publicarse, las encuestas daban un empate técnico

Gustavo Francisco Petro Urrego es un economista y senador de 62 años que lleva 30 años involucrado en el activismo y la política. Es el líder del Pacto Histórico, una coalición de partidos de izquierda e indígenas. Nació en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, al norte del país y fue electo tres veces a la Cámara de Representantes, senador en dos períodos, alcalde de Bogotá, cargo del que fue revocado,y tres veces candidato a la presidencia de Colombia (2010, 2018 y 2022).

Rodolfo Hernández Suárez es un ingeniero civil millonario de 77 años que amasó su fortuna -alrededor de 100 millones de dólares, dice– en la industria de la construcción y tiene poca experiencia en la arena pública y política. Es líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó cuando se postuló a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Nació en Piedecuesta, un municipio del departamento de Santander, al noreste del país.

Con un discurso populista y demagogo, los medios locales lo apodaron el «Trump colombiano». Creció por sus promesas de lucha contra la corrupción, su principal bandera política, y porque representa el aburrimiento que produce en la sociedad. Una de sus consignas fue “no robes, no mientas, no traiciones e impunidad cero”, que repite cada vez que tiene oportunidad y en sus viscerales discursos califica al Congreso como “un nido de ratas”. Habla de “ladrones de políticos hijos de puta” y promete “no robar un solo peso”.