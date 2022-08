Desde la UCR y el PRO lanzaron críticas contra el intendente de Las Heras que está dispuesto a pelear por el cargo de gobernador.

Pese al pedido que hizo tiempo atrás el gobernador Rodolfo Suarez de no ocuparse de las candidaturas en este momento, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, esta semana lanzó la suya a la gobernación y desde hace rato viene trabajando para eso. El lunes por la noche, el lasherino encabezó la “Cena con los líderes” donde blanqueó sus objetivos electorales e intentó posicionarse.

Sus allegados entienden que sus intenciones son “legítimas” y argumentan que el jefe comunal necesita tiempo para hacerse conocer, a diferencia de otros miembros del radicalismo. Sin embargo, en Cambia Mendoza hay opiniones encontradas al respecto.

“Orozco responde a Orozco. Su aspiración es legítima. Falta menos de un año y a diferencia de otros, tiene que hacerse conocer, ya que no tiene el paraguas de la UCR, como por ejemplo si lo tiene el presidente del partido, Tadeo García Zalazar”, señalaron desde el entorno del intendente de Las Heras.

Uno de los que se refirió a la jugada del intendente fue su par, Ulpiano Suarez (Ciudad), que si bien no quiere meterse con estrategias ajenas, fue crítico respecto del momento que eligió Orozco.

“No quiero opinar sobre decisiones individuales o especulaciones, no es mi estilo. Considero que no son tiempos de hablar de candidaturas, por lo menos de quienes tenemos responsabilidad de gestión, nos queda un año y cuatro meses. Estas agendas de lanzamiento nos sacan de foco de lo que tenemos que hacer. En nada contribuye a generar confianza en la gente. No opino de estrategias o decisiones de otros dirigentes”, sostuvo el intendente de Capital.

También un dirigente allegado al senador nacional, Alfredo Cornejo, indicó que “no es bueno para nadie lanzarse abiertamente”. “La única molestia que puede haber en el partido es que nadie está hablando por ahora de candidaturas”.

Hay que recordar que el ex gobernador todavía no define su futuro político y si no llega a un acuerdo para integrar una fórmula nacional, podría volver a competir por la gobernación y, en ese caso, Orozco confirmó que se bajará de la postulación.

Mientras que en el PRO, el presidente del partido, Álvaro Martínez, consideró que es un “error” realizar un lanzamiento en este momento. En el caso de su partido, es de público conocimiento que el diputado nacional, Omar de Marchi, intentará pelear nuevamente por la gobernación, aunque por el momento está más abocado a integrar el equipo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Todos tienen el derecho a ser candidatos a lo que crean que es posible. Es cierto que tenemos que estar más pendientes de solucionar el problema de la gente, hay que intentar salir de la agenda de la política. En nuestro caso, nunca ocultamos las intenciones de gobernar, pero mantenemos prudencia trabajando en el territorio con ideas a través de los legisladores”, explicó el presidente del PRO.

El intendente de Las Heras, en diálogo con una radio provincial, analizó la situación actual y se refirió a la estrategia que viene utilizando para llegar a la gente de “provincializar desde el municipio”.

“Soy un tipo muy territorial, que sale, camina, anda. No me encierro en cuatro paredes y sabemos escuchar a toda la gente. Acá la construcción tiene que ser siempre pluralista y trabajar sobre los puntos de coincidencia y eso es lo que nosotros estamos realizando”, expresó el lasherino.

En cuanto a su postulación, no descartó la participación del peronismo en una futura gobernación.

“En la parte de intendencia de Las Heras tengo asesores peronistas, concejales que son peronistas, que estuvieron dentro de mi lista y que forman parte de nuestro bloque. Tengo asesores, dirigentes peronistas que también están trabajando en diferentes direcciones y eso te habla del pluralismo que nosotros tenemos que tener”, sostuvo Orozco.

En cuanto al conflicto docente, el lasherino se diferenció del Gobierno y defendió los reclamos que están realizando los trabajadores de la educación

“Los reclamos son justos, por lo tanto, nosotros debemos trabajar desde el principio del año, no esperar hasta finalizar el año y con estos problemas en donde lamentablemente los chicos son los rehenes ahora”, concluyó.