Sindicatos estatales han cuestionado el anuncio del gobierno de Rodolfo Suárez y exigen la reapertura de paritarias. La voz proviene de todos los sectores.

El anuncio del gobierno mendocino sobre el adelanto a julio de la cuota salarial del 5% prevista para noviembre no fue bien recibido por el sector sindical. Distintos representantes de los trabajadores estatales en la provincia se han pronunciado en contra de lo definido por Rodolfo Suárez.

La posición generalizada de las distintas entidades gremiales es el rechazo a la medida. La apuesta gira en torno a la reapertura de paritarias, que el ejecutivo fija para la última semana de julio, aunque considera que la convocatoria se retrasa. Hasta el momento, los empleados estatales han visto aumentar sus salarios en un 16% (12% en marzo, 4% en abril y junio). En este mismo período, la inflación acumulada fue de 22,4%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo supera los 8 puntos y el reclamo es que la mesa de negociación se reanude de inmediato.

“Convocan a negociar en julio, para que tengamos el aumento en agosto. Estamos frente a otra actitud soberbia del Gobierno, que no discute con los trabajadores. Está adelantando un pago de manera unilateral y arbitraria, que está lejísimos de los nueve puntos que hemos perdido en estos cinco meses”, comentó a Sitio Andino el titular de la CTA-T Gustavo Correa, quien indicó que los anuncios oficiales no modificarán el plan de lucha votado en el seno del SUT.

Justamente la secretaria general del gremio educativo, Carina Sedano, le envió un duro mensaje a Rodolfo Suarez a través de Twitter.

Martín Caín de la Unión Personal de Juegos y Casino de Mendoza (UPJCM), criticó el aviso de la administración de Rodolfo Suarez “demuestra la genética antiparitarias que tiene el Gobierno, creyendo que la forma de resolver los problemas es tomar este tipo de iniciativas inconsultas”.

“El Ejecutivo está cada vez más alejado de la realidad de la gente. No puede modificar unilateralmente el acuerdo paritario, además que no resuelve nada. Para que los trabajadores no pierdan, debiéramos rediscutir los porcentajes de incremento y aproximadamente llegar al 60% de aumento”, declaró.