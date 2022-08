Senadores del oficialismo han pedido un informe para, por tanto, cambiar una ley para permitir el cobre a ciudadanos de otros países.

El PRO mendocino reabrió el debate sobre la atención de extranjeros en hospitales públicos. Hizo un pedido de informe en la Legislatura para saber cuál es la cantidad de pacientes de otras nacionalidades sin cobertura médica que son atendidos en la provincia y cuál es el recupero de los montos erogados. Analizan modificar una ley para empezar a cobrarles los gastos por los tratamientos que reciben.

«La idea es tener información clara sobre cuántos extranjeros estamos atendiendo y derribar, o no, el mito. Se dice que son muchos, ¿pero cuántos son realmente?», expresó el senador Rolando Baldasso, autor de la iniciativa junto a Gabriel Pradines, Valentín González y Germán Vicchi.

Este es un debate que ha tenido diversos capítulos tanto en Mendoza como a nivel nacional, y reaparece cada vez que hay un caso de un argentino que no recibió la atención que requería en un país vecino. «Mientras estas situaciones ocurren, acá se atiende a los extranjeros sin ningún tipo de restricción, llegando a cubrir tratamientos que no son urgentes ni eventuales”, criticaron los legisladores.

La historia más reciente es la de un salteño que murió en Bolivia tras sufrir un accidente vial, a quien le habrían negado la atención médica por no poseer dólares o pesos bolivianos para afrontar los costos. La situación de Alejandro Benítez generó que la Cancillería argentina elevará formalmente una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano por el incumplimiento del tratado internacional sobre Asistencia Médica firmado en 2019.

«No respetan los convenios de reciprocidad», y «es evidente que este problema no ha tenido una solución concreta», lo que impacta «en las arcas del sistema de salud», señaló el PRO.

En esto coincidió Luis Petri, ex diputado nacional, quien años atrás presentó una iniciativa en el Congreso para cobrarle a extranjeros el acceso a la salud y la educación, para que esas personas, que no residen en la Argentina de manera permanente, tengan un régimen al cual atenerse a la hora de afrontar los costos de la atención en los hospitales públicos.

«Chile no respeta el convenio de reciprocidad. Los argentinos que no tienen cobertura médica tienen que hacerse cargo de los gastos», sostuvo Petri, quien cree que debe cobrarse un arancel a todos los extranjeros cuando el gobierno de su nación de origen no cumpla con esa compensación.

«Vienen exclusivamente para atenderse, están transitoriamente en el país, se llaman tour sanitarios«, añadió el ex legislador, que opina que aplicar esta medida haría que los países vecinos comiencen a respetar los acuerdos para con los argentinos.

Los senadores aliados al oficialismo le pidieron a los directores de los 24 centros asistenciales públicos que dependen del Ministerio de Salud, entre ellos, los hospitales Luis Lagomaggiore, Humberto Notti, Alfredo Italo Perrupato, Teodoro Schestakow, Ramón Carrillo y Central, que informen la cantidad de ciudadanos extranjeros no residentes que atendieron desde el 1° de enero 2020 a la fecha, y las acciones de recupero de los gastos erogados.

Además, solicitaron detalles respecto a qué procedimientos de cobro de prestaciones a los países de los cuales provienen los pacientes se realizan en virtud de convenios de reciprocidad.

Martín Kerchner, jefe del bloque de Cambia Mendoza en el Senado, adelantó que Mendoza cuenta con esa información para presentarla. «Gracias al trabajo que se viene haciendo desde el 2016 sobre quiénes son los beneficiarios, si son nacionales o no, es información que tenemos disponible. El pedido de informe es a los efectos de poder hacer un análisis sobre cuántos estamos atendiendo», señaló.

En base a estos números, el PRO analizará la presentación de un proyecto para modificar la Ley 5578 de prestación médica para que los extranjeros sin cobertura médica comiencen a pagar la atención que reciben en la provincia.

Baldasso no indicó cuál sería la cifra que los haría buscar adecuar esa norma que establece el cobro a pacientes de obras sociales, mutuales, prepagas, compañías de seguros o terceros, pero no incluye a los extranjeros, pero aseguró que “tal vez sea necesaria una adecuación de la Ley».

Quienes defienden esta medida, sostienen que no se trata de «desproteger» a los ciudadanos de otras nacionalidades, sino en establecer una «igualdad» con los argentinos que deben pagar por acceder a la salud en las naciones vecinas.

«No tiene nada que ver con la xenofobia, decir eso es burdo, no hay discriminación de ningún tipo, son normas migratorias», comentó Petri, quien promovió esto a nivel nacional.