Una diputada del Frente de Todos, Roxana Escudero, solicitó al gobierno provincial no aplicar la reducción del puesto de clase para los trabajadores de la educación. La provincia de Mendoza vivió 48 horas de paro en el ámbito de la salud y la educación. Desde el gobierno provincial, anunciaron que se descontarán los días de ausencia.

“A pesar de la precariedad de los sueldos de los trabajadores, los docentes no pueden reclamar porque ven afectado su haber mensual por el denominado ítem aula. Este ítem consiste en un adicional remunerativo, no bonificable que cobran los docentes, pero del cual, no les corresponde el cobro si llevan a cabo algún paro, es decir si ejercen su derecho a reclamo”, indicó Escudero.

«La medida de fuerza fue para reclamar un salario digno».

Además, la legisladora expresó que se haga una excepción y no se les efectúe ningún descuento en sus haberes mensuales, a pesar de creer que es necesaria una modificación en la aplicación del ítem.

Carina Sedano, referente del Sute en diálogo con los medios mencionó que el sindicato pedirá el “no descuento” de los días de paro.

Por su parte, Gustavo Correas, Secretario General de la CTA afirmó que en el encuentro paritario que tendrán mañana con el Ejecutivo, lo primero que pedirán es que no se descuenten los dos días de paro sobre todo por la masividad de los mismos.

El encuentro paritario con el Sute se hará efectivo mañana jueves a las 9:00 horas después del cuarto intermedio acordado. La última oferta salarial rondó el 7% más el 5% que les habían anunciado por adelanto de paritarias.

Por último, desde el sindicato afirmaron que si mañana no hay una buena propuesta, van a evaluar un paro por 72 horas o más.