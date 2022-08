Será una inversión de 525 millones de dólares y la creación de 800 puestos de empleo directos y cerca de 1.500 empleos indirectos.

El Gobernador Rodolfo Suarez junto al vicegobernador, Mario Abed; los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y de Infraestructura y Obra Pública, Mario Isgro; y el presidente de EMESA, Pablo Magistocchi, dio una conferencia de prensa donde se refirió al vencimiento del plazo del laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento. A propósito de obras hídricas, hizo referencia a proyectos que se llevarán adelante, pero dejando en claro que no se abandonará la concreción de Portezuelo.

El mandatario recordó que el pasado lunes 22 venció el plazo que tenía el presidente Alberto Fernández para laudar sobre Portezuelo, pero eso no se produjo. “Esto viene a corroborar lo que sospechamos desde el momento en que el presidente visitó La Pampa, cuando hasta confundió el río Colorado con el Atuel y habló de la negativa del Gobierno nacional y las provincias que componen el COIRCO en contra de Mendoza”, dijo el mandatario y sostuvo que a partir de entondces en el Ejecutivo local se pusieron a trabajar “intensamente” sobre esa hipótesis para ver el plan a seguir.

Por otro lado, el Gobernador dijo que se siguió el proceso licitatorio, pero advirtió que “después no eran alarmas, sino declaraciones concretas del Presidente y cuando llegamos a la reunión de COIRCO quedó clara la situación. Pero nosotros avanzamos desde la licitación hasta la adjudicación”. También remarcó que se continuó trabajando con un equipo de profesionales y funcionarios de EMESA y de Irrigación y se decidió no adjudicar la obra por lo que estaba sucediendo.

“Lo que quiero aclarar es que no vamos a dejar Portezuelo”, remarcó Suarez y dijo que “el Gobierno de Mendoza pedirá un pronto despacho sobre el laudo y, si eso no sucede, seguiremos por la vía judicial”, afirmó el Gobernador. Asimismo, aseguró que es posible que si el presidente se expide, pida un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que calificó como “un cuento de nunca acabar”. “Vamos a seguir el camino trazado: Reformularemos la obra en una más chica que también nos permita el trasvase y continuamos trabajando también en este tema”.

Suarez confirmó que Mendoza sigue recibiendo los fondos de Portezuelo y esos recursos están depositados en una cuenta del Banco Nación y eso es transferido a un fideicomiso. “En la medida en que vayan depositando los montos, están cumpliendo, pero por qué no se lauda no lo sé. Quiero pensar que no es una decisión contra Mendoza”, remarcó, a lo que agregó que “estamos viviendo una especie de desgobierno nacional, porque avanzamos en distintos proyectos y a los 15 días nos cambian los funcionarios y nos cuesta bastante seguir los temas que son muchos y diversos y que tienen que ver con el bienestar y la vida de los mendocinos”.

Sobre el Baqueano

“Obviamente esta plata que vamos a invertir en El Baqueano no es la totalidad que vamos a recibir de la Nación, ni siquiera es la mitad. Hace tiempo que vengo diciendo que estamos ante una oportunidad histórica de pensar cómo generamos más dólares en estos 30 años”, informó Suarez al explicar que “estamos haciendo consultas, a lo largo y ancho de toda la provincia, para ver cuáles son las obras que tenemos que hacer. Estamos trabajando en esto, sin descartar Portezuelo del Viento”.

El Gobernador sumó que para los proyectos futuros también buscan sumar fondos que se puedan conseguir de organismos multilaterales y del sector privado. “En algún momento la Argentina tiene que salir de esta situación en la que estamos aislados del mundo, sin créditos”, sostuvo. Agregó que “el diseño de este plan de obras hay que medirlo por su productividad. Tenemos experiencia en la provincia con obras que se han realizado y que no tienen ningún tipo de productividad y fueron carísimas” y, por esa razón, aseguró que la prioridad serán las obras que tengan que ver con el agua y la energía.