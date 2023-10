Suarez: “Mi primer proyecto en el Senado será eliminar las PASO”

Lo dijo el actual gobernador de Mendoza.

Este domingo el funcionario concurrió a votar e hizo algunas declaraciones sobre cómo seguirá su camino en la política, tras terminar su tarea al frente de la provincia.

El actual gobernador de Mendoza habló con los medios acerca de la campaña y manifestó: “Hace tiempo no había en Argentina un escenario electoral de tercios. No estamos acostumbrados, y eso ha implicado una campaña mucho más virulenta que años anteriores, con un fuerte protagonismo de las redes”.

“El Congreso va a tener un rol fundamental para los acuerdos, porque no se puede gobernar sin leyes. Hay que hablar”.

También adelantó que una vez que ingrese al Congreso, uno de los primeros proyectos que pondrá en marcha y sobre el que ya está trabajando tiene que ver con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.

“Estas elecciones le han hecho mucho daño a la macroeconomía. Este país no puede tener una elección y tantos meses de incertidumbre porque afectan el bolsillo de la gente. No podemos vivir en un país en que el viernes la gente esté consumiendo porque no sabe el país que encontrará el lunes, si el peso le valdrá igual o no”, sentenció.

Acerca de Alberto Fernández como Presidente de la Nación manifestó que “fue una figura desdibujada”. Y definió, “su rol fue inédito, a tal punto que el candidato del oficialismo, Sergio Massa, manifiesta que su Gobierno no será como el de él, siendo parte del mismo”.

En un balance sobre su gestión, admitió, “en lo personal me siento muy satisfecho. Ocuparse de la función pública es duro y poder terminar y tener la misma vida que tenía antes de ejercer mi cargo es un valor muy importante para mí”.