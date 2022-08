El gobernador Rodolfo Suárez ha decidido seguir adelante con la represa El Baqueano mientras llega a una definición diferente del laudo Presidencial. Reformulará el proyecto para crear un proyecto más pequeño que permitirá la transferencia de agua desde Río Grande hasta el Atuel.

Luego de vencido el plazo para que el presidente Alberto Fernández saludara las propuestas de Mendoza sobre el Portezuelo del Viento, el gobernador Rodolfo Suárez confirmó que no dejará su cargo. Sin embargo, parte de los fondos se destinarán a la presa El Baqueano.

“Lo que quiero aclarar es que no vamos a dejar Portezuelo”, remarcó el mandatario provincial en la conferencia de prensa, horas después de que caducara el período formal para la resolución del Jefe de Estado. “El Gobierno de Mendoza pedirá un pronto despacho sobre el laudo y, si eso no sucede, seguiremos por la vía judicial”, confirmó

La novela hídrica de Portezuelo del Viento parecía acercarse a un desenlace, pero el Gobierno provincial querrá asegurarse de la decisión presidencial, esquiva desde hace meses. Aunque no fue una sorpresa, ya que en Casa de Gobierno se veían venir las dilaciones.

“Esto viene a corroborar lo que sospechamos desde el momento en que el Presidente visitó La Pampa, cuando hasta confundió el río Colorado con el Atuel y habló de la negativa del Gobierno nacional y las provincias que componen el COIRCO en contra de Mendoza”, sostuvo el Gobernador. Avanzó sobre estos dichos y evaluar las alternativas a seguir.

Asimismo, aseguró que es posible que si el Presidente se expide, pida un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que calificó como “un cuento de nunca acabar”. “Vamos a seguir el camino trazado: reformularemos la obra en una más chica que también nos permita el trasvase y continuamos trabajando también en este tema”, anunció.

Otra de las precisiones que dio el titular del Ejecutivo es que Mendoza sigue recibiendo los fondos que tenían como principal destino Portezuelo del Viento, al momento del contrato firmado entre el ex presidente Mauricio Macri y el entonces gobernador Alfredo Cornejo. Los recursos se depositan, tal como está rubricado y están depositados en una cuenta del Banco Nación, luego se transfieren a un fideicomiso.

“En la medida en que vayan depositando los montos, están cumpliendo, pero por qué no se lauda, no lo sé. Quiero pensar que no es una decisión contra Mendoza”, remarcó. Para Suárez se está ante “una especie de desgobierno nacional” y aseguró que se avanza en distintos proyectos pero “a los 15 días nos cambian los funcionarios y nos cuesta bastante seguir los temas, que son muchos y diversos y que tienen que ver con el bienestar y la vida de los mendocinos”.