Fue parte del acto para homenajear a las víctimas.

El Gobernador Rodolfo Suarez, participó del acto por el «Día de la Memoria Activa», para recordar y homenajear a las víctimas de la AMIA, que se realizó en Casa de Gobierno. Estuvo junto a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Sociedad Israelita de Beneficencia.

A las 9.53, los bomberos tocaron la sirena en referencia a la hora del atentado, durante tres minutos. Luego, simbólicamente, se encendió una vela por los años transcurridos desde el hecho, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas y se dio lectura a la lista de fallecidos el 18 de julio de 1994.

“Las argentinas y los argentinos no merecemos que se mezcle el dolor con la impunidad. Y no lo podemos permitir”, sostuvo Suarez al iniciar su discurso. “En razón de los antecedentes, resulta evidente que no se puede tener más un Estado indiferente frente a las presuntas maniobras de inteligencia que puedan comprometerla seguridad nacional”, agregó.

Así, el Gobernador afirmó que “por eso nos pronunciamos categóricamente a favor del esclarecimiento de las operaciones que el avión de origen iraní ha hecho en la Argentina, porque las argumentaciones vertidas por el Gobierno Nacional hasta aquí, sólo han conseguido destemplar aún más la confianza ciudadana”.

En este sentido, el mandatario expresó que “no hay medias verdades. Un Estado desertor es un Estado cómplice. Necesitamos una férrea voluntad política de las autoridades nacionales y de la justicia para que, en el marco de la cooperación internacional, podamos crear una barrera efectiva que garantice la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de atropello a los derechos humanos”.

“La causa Amia es una herida abierta que necesita cicatrizar con la verdad. El pueblo mendocino ama la paz y nunca pero nunca le ha temido a la verdad. Por eso también reclama justicia”, finalizó Suarez.