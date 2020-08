Debido al incremento de casos de coranavirus, la ministra de Salud Ana María Nadal confirmó ante la prensa que se suspenden las cirugías programadas en todo el territorio mendocino, excepto el Sur provincial (San Rafael, Malargüe y General Alvear). Dicha suspensión será por los próximos 14 días.

Nadal dijó: “Vamos a suspender las cirugías programadas por un periodo de 14 días. Está previsto que sea para las cirugías que no comprometan la salud de las personas ni impliquen riesgo de vida. Va a estar eximida la región sur de la provincia donde la resolución 1.743 -que se publicará en el Boletín Oficial de mañana- establece que 30% de las camas de los hospitales”

De esta forma, todas las cirugías que puedan ser postergadas y no impliquen riesgo de vida se verán suspendida por los próximos días. Entre los razones que motivaron a tomar esta decisión también aparece la disponibilidad de camas del sistema de salud; según explicó la Ministra son camas que deben estar disponible ante una eventual complicación de casos de covid-19 y no deben estar ocupadas por cirugías que no tienen carácter de urgencia.

Sólo aquellas intervenciones que posean complicaciones a corto plazo se realizarán.