Así lo aseguró Horacio Videla, Jefe de agencia PAMI Valle de Uco, quien habló con Canal 8 y dio explicaciones acerca de esta merma en farmacias en el expendio de medicamentos de la obra social de los jubilados ¿Cuál es la situación en la región?

Los medios nacionales y provinciales adelantaban en estos días que hay un alto porcentaje de farmacias que «no reciben PAMI» y que antes recibían. Por ejemplo, en Mendoza son alrededor de 200 las farmacias que ya no tienen a PAMI entre las listas de obras sociales. Esto significa un 30% del total de comercios en donde los jubilados no tienen el correspondiente descuento de sus medicamentos.

El trasfondo de esta situación sería la deuda que la obra social nacional mantiene con los laboratorios y farmacias, lo cual hace imposible para muchas de ellas solventar la entrega y venta de estos productos.

La situación en el Valle de Uco la explica Horacio Videla, jefe regional de PAMI. «Hay una transición de autoridades en PAMI y hay una pequeña demora en los pagos a la industria farmacéutica y a los laboratorios», afirmó Videla . «Esto trae cierta inquietud en la industria y hay farmacias que pueden soportar esa demora y otras no tanto. Entonces, las farmacias más chicas han restringido el expendio de medicamentos al 100%. Por otro lado, las farmacias que trabajan con otro tipo de stock, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problemas», aclaró el funcionario.

El problema mayor de esta situación está en San Carlos -explica Videla-, donde la gran mayoría de las farmacias no está atendiendo, ya que se trata de farmacias denominadas «chicas», que no cuentan con amplio stock de productos y que trabajan sobre pedidos. En tanto, en Tunuyán el tema es un poco menos grave , ya que la mayoría está recibiendo hasta el momento la obra social, y son pocas los que no lo hacen, según aclara el funcionario. En cuanto a Tupungato, Videla asegura que desde ese departamento no han recibido ningún reporte acerca de que alguna farmacia haya restringido la aceptación de PAMI.

En cuanto a una posible resolución de este inconveniente, Videla consideró que «esto se va a solucionar pronto. La última información que tengo es que la nueva directora de PAMI a nivel nacional se ha sentado a hablar con la industria farmacéutica. En el medio hay tnegociaciones importantes para normalizar y que el expendio sea normal, como ha venido siendo hasta hace unos días atrás», finalizó.